نصيحة ذهبية للحفاظ على رونق الأحذية الجلدية

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

تتمتع الأحذية الجلدية بمظهر أنيق وفخم، كما أنها تحمي الأقدام من برودة الطقس خلال فصلي الخريف والشتاء.

وللحفاظ على رونق الأحذية الجلدية، أوصت الرابطة الألمانية لشركات المنظفات ومستحضرات العناية بالجسم بمعالجة الأحذية الجلدية بمادة عازلة، والتي تعمل على حماية الجلد من البلل والرطوبة والأوساخ العميقة.

وتتوفر هذه المادة العازلة في المتاجر المتخصصة والصيدليات في صورة بخاخ أو في شكل سائل.

وفي حالة تعرض الأحذية الجلدية للاتساخ رغم معالجتها بمادة عازلة، فيمكن حينئذ تنظيفها بواسطة ما يعرف "بشامبو الأحذية".

ومع ذلك، لا يجوز تنظيف الأحذية الجلدية كثيراً، نظراً لأن خامتها تتأثر بالسلب. وإذا كان التنظيف ضرورياً، فيجب حينئذ معالجتها بالمادة العازلة مرة أخرى بعد ذلك.