احذري خروج طفلك اليوم في هذه الأماكن بسبب الأمطار.. روشتة للوقاية من الأمراض

القاهرة - سمر حسين - ماما

متابعة الحالة الجوية واحدة من اهتمامات الأمهات خلال فترة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد هذه الأيام، خاصة مع الاستعدادا لاستقبال فصل الشتاء، وانخفاض درجات الحرارة في الساعات الأولى من الصباح تحديدًا بوقت الدوام الدراسي، أو خلال الساعات الأخيرة من الليل، ما يسبب خوف للأمهات لاحتمالية إصابة أطفالهن بنزلات البرد، والأمراض الفيروسية.

احذري خروج طفلك غدًا في هذه الأماكن.. أمطار رعدية

وتخشى العديد من الأمهات التقلبات الجوية الشديدة المسببة لسقوط الأمطار، وكانت هيئة الأرصاد الجوية أكدت سقوط أمطار خفيفة إلى رعدية مع تكون الشبورة المائية الكثيفة، اليوم في بعض المحافظات، في الساعات الأولى من الصباح.

نصائح للأمهات للتعامل مع تقلبات الجوية

ومع الحديث عن سقوط الأمطار الرعدية، تبحث الأمهات لطرق الوقاية والحماية لأطفالهن من التقلبات الجوية، والتي كانت قدمتها وزارة الصحة والسكان عبر الصفحة الرسمية على «فيس بوك»، إذ نشرت مجموعة من النصائح للتعامل الصحيح مع تغير الجو وحماية الأطفال من الإصابة بالأمراض، جاءت على النحو التالي:

- ارتداء الأطفال الصغيرة الملابس المكونة من طبقات قبل الخروج من المنزل لتجنب التيارات الهوائية الشديدة.

- تناول المشروبات الدافئة.

- احرصي على تناول طفلك مزيج عسل النحل والليمون.

- تناول المياه باستمرار.

نصائح لوقاية طفلك من التقلبات الجوية

وكان الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، قدم عدة نصائح في تصريحات خاصة لـ«هن»، ناصحًا الأمهات بإغلاق نوافذ المنازل جيدًا، والاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح، ومسحها بالمنظفات والمطهرات بشكل مستمر.

كما نصح الدكتور مجدي بدران، بضرورة تناول المشروبات الساخنة مثل الينسون وورق الجوافة، وتناول الزعتر، لأنه يساعد في علاج التهابات الجهاز التنفسي، كما يعمل كمطهر ويساعد على طرد البلغم.

اليوم في هذه الأماكن.. أمطار رعدية

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار في المحافظات، ومن المقرر أن تسقط أمطار خفيفة إلى رعدية مع تكون الشبورة المائية الكثيفة التي تتحول إلى ضباب تعمل على حجب الرؤية الأفقية على الطرق الرئيسية والفرعية، في «بورسعيد، البحر الأحمر، البحيرة، مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، المنيا، الفيوم، بني سويف، سوهاج جنوب سيناء» وتكون خفيفة إلى رعدية على فترات متفاوتة على مدار اليوم.