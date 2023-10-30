طريقة عمل كيكة الحليب الساخن.. بخطوات الشيف نادية السيد (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

إذا كنتِ من عشاق عمل المخبوزات في المنزل، حضري لأولادك في الصباح كيكة الحليب الساخن بخطوات الشيف نادية السيد، فهي واحدة من أكثر أنواع الكيك الإسفنجية التي يمكن تقديمها في الصباح مع الشاي أو العصير، كما يمكن تزينها بالصوص المفضل لكِ أو استخدام الحشوات المختلفة، خاصة إنها من الكيك الغني والمميز.

كيكة الحليب الساخن نادية السيد

ويرصد «هُن» في السطور التالية، طريقة عمل كيكة الحليب الساخن بخطوات الشيف نادية السيد، في السطور التالية.

مقادير عمل كيكة الحليب الساخن نادية السيد

2 كوب دقيق

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح

2 بيضة

3/4 كوب سكر

1/4 كوب زيت

1/2 كوب حليب

3 ملاعق كبيرة زبدة

فانيليا

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن

في صحن عميق، من البلاستيك، نضع البيض والسكر، ثم اخفقي المكونات بالمضرب الكهربائي، مع بعضها حتي يصبح لون الخليط فاتح جدًا.

ضيفي الزيت بالتدريج، وقومي بالخلط.

على الجانب الآخر، اخلطي الدقيق بعد نخله، مع والبيكنج بودر والملح، ثم ضيفيه على خليط البيض السابق ونقلب جيداً حتى تمتزج جميع المكونات.

في هذه الخطوة، نضع الحليب والزبدة في إناء ونرفع الإناء علي النار حتي يبدأ الحليب في الغليان.

ضعي خليط الحليب والزبدة المغلي علي خليط الدقيق والبيض المُعد سابقًا، ونقلب المكونات جيداً حتى تمتزج جميعها ثم ضيفي ملعقة من الفانيليا ونقلب جيدًا.

احضري قالب أو صينية مقاس 20، وادهنيها بالسمنة ثم غلفيها من الداخل بورق الزبدة، أو بطنيها برشة من الدقيق.

ضعي خليط الكيك في القالب، ولعمل كيك الحليب الساخن لنادية السيد، قوميبخبط القالب بهدوء حتي نخرج فقاعات الهواء الموجودة في الكيك.

ندخل القالب أو الصينية فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 170 درجة مئوية في المنتصف على الشبكة.

اتركي الكيك داخل الفرن حتى تمام النضج، وقدميها.