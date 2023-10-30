نصائح للسيدات لتجنب الولادة المبكرة.. ناقوس خطر في شهور الحمل الأخيرة

القاهرة - سمر حسين - ماما

الولادة المبكرة، تعد بمثابة ناقوس خطر قد تواجهه العديد من النساء خلال الأشهر الأخيرة من الحمل، إذ إنّ حدوثها قبل توقيتها الطبيعي قد يعرض الأم والجنين لمخاطر صحية، لذلك عادة ما تحرص الحوامل على تجنب التعرض لتلك الحالة، والبحث عن خطوات تحميها من وضع المولود مبكرًا.

نصائح لتجنب حدوث الولادة المبكرة

ولتجنب التعرض للولادة المبكرة، قدم الدكتور عمرو حسن، أستاذ أمراض النساء والتوليد، في تصريحاته لـ «هن»، مجموعة من النصائح للنساء الحوامل، يجب اتباعها خلال الـ3 أشهر الأخيرة من الحمل، وهي:

- تجنب حمل الأشياء الثقيلة.

- عدم القيام بأي مجهود شاق خاصة ممارسة الأعمال المنزلية الصعبة.

- تناول كميات وفيرة من الماء.

- في حال الشعور بآلام في منطقة الظهر يجب الحصول على الراحة التامة.

- الحصول على ساعات كافية من النوم والراحة بشكل يومي.

أعراض حدوث الولادة المبكرة

وحسب ما كشفته الهيئة الوطنية الصحية في بريطانيا «nhs»، تتمثل أعراض الولادة المبكرة في كل من:

• الشعور بتقلصات أو انقباضات شديدة على فترات منتظمة.

• نزول الماء بقوة، ما قد يشير لانفجار كيس الماء.

• الشعور بآلام صعبة في منطقة الظهر.

• حدوث نزيف الدم.

• تباطؤ حركة الطفل أو توقفها، وشعور بـ تحجر في منطقة البطن.

أطعمة ينصح بتناولها للحامل

وخلال فترة الحمل، عادة ما تُنصح النساء باتباع نظام غذائي صحي، وتناول الخضروات والفاكهة والإكثار من الألياف، فضلا عن ضرورة الابتعاد عن الوجبات السريعة، والمشروبات الغازية، والسكريات والدهون.