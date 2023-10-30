من هي زوجة نتنياهو؟.. تواجه اتهامات بتصعيد الحرب على غزة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

اتهامات عديد وجهتها وسائل إعلام عبرية، لرئيس وزراء جيش الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بسبب حملة اللوم التي وجهها على ما جرى في عملية طوفان الأقصى، إذ أشارت منصات الإعلام العبرية إلى أنه لا أحد يستطيع البقاء في منصبه خلال هذه الآونة.

ولفتت وسائل الإعلام العبرية إلى أنّ بنيامين نتنياهو كان من المفترض، أن يتحمل مسؤولية ما جرى، إلا أنه يتحدث وكأنه في حملة انتخابية، وجميع قرارته السياسية التي يتخدها في الوقت الحالي، ما هي إلا من إدارة زوجته سارة نتنياهو، إذ وصفوه بأنه عبارة عن «دمية من خِرَق تديرها زوجته»، حسبما نقلت «سبوتنيك».

ومؤخرًا، باتت تُوجه الاتهامات المستمرة لزوجة نتنياهو، بتسببها في تصعيد الحرب على غزة، واتخاذها جميع القرارات في الخفاء وراء زوجها.

معلومات عن زوجة نتنياهو

وخلال التقرير الآتي، نستعرض أبرز المعلومات عن سارة نتنياهو، زوجة بنيامين نتنياهو، حسب وكالة «فرانس 24».

• وُلدت في بلدة شمال دولة الاحتلال .

• تبلغ من العمر 64 عامًا.

• كان والدها شاعرًا ومؤلفًا ومعلمًا.

• خدمت سارة نتنياهو في جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل أن تدرس علم النفس.

• كانت متزوجة من أحد أعضاء الكيبوتس بين عامي 1980-1987، والتقت بنتنياهو أثناء عملها كمضيفة جوية لشركة لدولة الاحتلال تابعة بعد طلاقها.

• تزوجت من نتنياهو عام 1991 ولديهما ولدان هما، «أفنير» الذي يبتعد عن أعين الجمهور، و«يائير» الأكبر سنًا، الذي يدافع بشدة عن والديه وسياسات والده بينما يهاجم المعارضين على وسائل التواصل الاجتماعي.

• تشغل سارة نتنياهو أيضًا منصبًا بدوام جزئي كطبيبة نفسية تربوية.

• في وقت سابق، رفعت عاملة نظافة سابقة دعوى قضائية ضد سارة نتنياهو، زاعمة أنها أساءت معاملتها.

• يقال عنها دائمًا، إنها تتواجد بقوة في قلب عملية صنع القرار بدولة الاحتلال.