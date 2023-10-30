يتجاهلها كثيرون.. علامة تحدث في الليل تكشف عن مرض السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

مرض السكري أحد أكثر الأمراض المزمنة شيوعا، ويصيب كثيراً من الأشخاص حول العالم.

ويمكن أن يسبب عديد من المضاعفات الصحية، إذا ترك دون علاج.

وحذرت هيئة الخدمات الصحية البريطانية، من أن الأعراض تكون خفية، ما يشير إلى أن كثيرين يصابون به دون ملاحظة ذلك، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ومن العلامات الأكثر شيوعا كثرة التبول خاصة بين المساء والصباح.

وقالت هيئة الخدمات البريطانية: "تعد الحاجة إلى الذهاب للمرحاض ليلاً أمرًا طبيعيًا، لكن الشعور بالرغبة في الذهاب أكثر من مرة، يشير إلى مشكلة صحية خطيرة".

وتابعت: "يتسبب ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم في إفراز الجسم للجلوكوز الزائد عن طريق البول، وفي هذه الحالة، يظهر مزيد من السكر في البول، ومن ثم، ينتج كميات إضافية من البول".

وأضافت، تشمل الأعراض الأخرى لمرض السكري:

العطش المستمر.

التعب.

فقدان الوزن غير المبرر.

عدم وضوح الرؤية.

بطء التئام الجروح.

الحكة التناسلية المتكررة أو مرض القلاع.

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