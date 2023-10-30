فئات ممنوعة من تناول البرتقال بأنواعه.. هذا ما يحدث لهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

البرتقال من الفواكه الشتوية التي يعشق تناولها العديد من الأشخاص، نظرًا لمذاقها اللذيذ وما تقدمه من فوائد صحية، ولكن يجهل البعض أن هناك بعض الآثار الجانبية للبرتقال، ويفضل تجنبه.

لذا في التقرير التالي سوف نتعرف على الفئات الممنوعة من تناول البرتقال، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "Medium" ،"Healthy".

مشاكل الأسنان

يعتبر البرتقال من الفواكه الحمضية التي يمكنها أن تعرضك للإصابة بالحساسية، ويمكن أن تعرض للخطر الإصابة بتآكل مينا الأسنان التي تحميها من التسوس.

مشاكل الجهاز الهضمي

تجنب تناول البرتقال للحالات التي تعاني من الجهاز الهضمي يكون من الحلول المثالية، لذا تناوله يمكن أن يزيد من اضطرابات المعدة ويؤدي إلى الإصابة بالإسهال.

للأطفال

يحتوي البرتقال على قطع كبيرة تكون عبارة عن قشرة سميكة قابلة للأكل، ولكن قد يواجه الأطفال صعوبة في تناوله لعدم القدرة على مضغه، مما يعرضهم لخطر الإصابة بالاختناق ويعرض حياتهم للخطر.

مصابي الحساسية

يعاني بعض الأشخاص من حساسية الحمض، لذا عند تناول البرتقال الغني من الحمضيات يؤدي إلى تفاقم أعراض الحساسية ومنها الإصابة جفاف الجلد، واحمرار الجلد، ظهور قشور، تورم.

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