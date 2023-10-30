5 علامات تكشف الإصابة بالسكتة الدماغية.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك علامات إذا ظهرت على النساء يجب الانتباه لها، وعدم تجاهلها لأنها يمكن أن تدل على وجود سكتة دماغية لديهم، والنساء أكثر عرضة عن الرجال.

والسكتة الدماغية هي حالة طبية طارئة، تستدعي العلاج الفوري، وهو أمر بالغ الأهمية، كما يُمكن للعلاج المبكر أن يقلل من تَلَف الدماغ والمضاعفات الأخرى، وفقًا لما جاء في موقع "مايو كلينك".

الأسباب

كما تحدُث السكتة الدماغية عندما تنقطع إمدادات الدم عن جزء من الدماغ، ما يمنع أنسجة الدماغ من الحصول على الأكسجين والعناصر المغذية، وفي ذلك الحين تبدأ خلايا الدماغ بالموت خلال دقائق.

وكذلك نتيجة انسداد الأوعية الدموية الذي ينشأ من تراكُم الترسبات الدهنية بها أو تكون جلطات دموية فيها أو غير ذلك من الرواسب التي تسري في مجرى الدم، ويكون مصدرها القلب غالبًا، ثم تستقر في أحد الأوعية الدموية بالدماغ.

ارتفاع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى النساء

ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض CDC ، تعتبر السكتة الدماغية الأكثر شيوعًا عند النساء عن الرجال، وأكثر من 2 من كل 5 نساء يعانين من ضغط دم أكبر من أو يساوي 130/80 ملم زئبق أو يتناولن أدوية للتحكم في ضغط الدم، وفقط حوالي 1 من كل 4 من هؤلاء النساء يتم التحكم في ضغط الدم لديهم، كما يعد أحد الأسباب الرئيسية لحدوث السكتة الدماغية.

وفي ضوء ذلك يزداد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية مع التقدم في السن، ونظرًا لأن النساء يعشن لفترة أطول من الرجال، فإن عددًا أكبر من النساء يتعرضن للسكتات الدماغية خلال حياتهن، وتساهم أسباب مثل ارتفاع ضغط الدم وأدوية الضغط في زيادة مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى النساء.

أعراض تخبرك بوجود سكتة دماغية لدى النساء

1- ضيق التنفس.

2- مشكلات في التحدث.

3- مشكلات في الإبصار.

4- وخز في الساقين.

5- صداع مفاجئ شديد مصحوب بقيء.

بالإضافة لبعض الأعراض الأخرى الأكثر شيوعًا والتي تشمل ما يلي:

فقدان الاتزان.

فقدان القدرة على تكرار الحديث والجمل البسيطة.

مشكلات في الوجه مثل تدلي أحد جانبي الوجه.

شلل في الوجه أو الذراع، أو أحد الساقين.

عوامل الخطر

السمنة المفرطة، وزيادة الوزن.

عدم ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

ارتفاع مستوى الكوليسترول.

ارتفاع ضغط الدم.

داء السكري.

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