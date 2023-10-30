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الامارات | ظهور"أسرع" سمكة في العالم

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور"أسرع" سمكة في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اصطادت شركة صيد الأسماك في جزيرة كوناشير(جنوب جزر الكوريل في مقاطعة سخالين) سمكة شراعية تعيش في المناطق الاستوائية للمحيطين الهندي والهادئ، وذلك كما ذكرت صحيفة "روسيا اليوم".

ويقول مصدر في فرع سخالين لمعهد عموم روسيا لبحوث مصايد الأسماك وعلم المحيطات في حديث للصحفيين: "إن هذه حالة نادرة لاكتشاف هذه السمكة التي تعيش في المياه الاستوائية. فقد اكتشفت لأول مرة في خليج بطرس الأكبر في بداية القرن العشرين، وهذه هي المرة الثانية المسجلة لاكتشاف هذا الكائن في مياهنا".

ويذكر أن هذا النوع من الأسماك الشراعية، يصنف من الأسماك البحرية المفترسة ذات الزعانف الشعاعية من فصيلة أسماك الخرمان، وهي الوحيدة في جنس Istiophorus. وهي "أسرع" سمكة سباحة في العالم، حيث تصل سرعتها إلى 100 كم/ساعة. يصل طولها إلى 3.5 متر وتزن حوالي 100 كلغم. يعيش هذا النوع من الأسماك في المياه الاستوائية وشبه الاستوائية والمعتدلة في جميع المحيطات.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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