الامارات | أم الـ 22 ابناً تزور دبي: مدينة نظيفة بصورة لا تصدق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصفت البريطانية سو رادفورد - الشهيرة عالمياً بأنها أم لـ22 من الأبناء - الرحلة التي قضتها مؤخراً في دبي بأنها واحدة من أجمل زياراتها السياحية، وتغنت الأم التي زارت دبي أخيراً مع زوجها نويل، بجمال المدينة ونظافتها ورائحتها المحببة وجودة المعالم التي تضمها.

وحققت سو شهرة بعد مشاركتها في بطولة برنامج تلفزيون الواقع بعنوان «22 طفلاً والعدد في ازدياد».

وقال سو إن دبي «نظيفة بصورة لا تصدق»، مضيفة أن كل شيء كانت «تفوح منه رائحة محببة وجميلة».

واحتفلت سو مع زوجها نويل بالذكرى الـ31 لزواجهما في سبتمبر 1992.

ونشرت بعض الصور ومقاطع الفيديو للأماكن التي زارتها واستمتعت بها في دبي، وذلك عبر حسابها على موقع «فيس بوك».

وظهرت سو وهي تتحدث إلى الكاميرا خلال اليوم الأول من عطلتها في دبي وهي تنتظر دورها لركوب الجمال، والاستمتاع بصحاري الإمارة ورمالها الذهبية، وفي فيديو آخر ظهرت وهي تركب عربة رباعية الدفع وتستمتع فوق الكثبان الرملية.

كما عرضت مقطعاً ثالثاً خلال زيارة برج خليفة، أعلى مبنى في العالم، ليوثق الزوجان مشاهد المدينة من أعلى نقطة، وهما في قمة الدهشة، خصوصاً مع منظر الغروب.

عن «ديلي ميل».