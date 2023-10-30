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طفلة فلسطينية فقدت بصرها في العدوان الإسرائيلي: «وينك يا عمو قصفوا دارنا»

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

طفلة فلسطينية فقدت بصرها ضحية قوات الاحتلال

جرائم وحشية تفتك بالأطفال دون نزعة رحمة وإنسانية، تقصف دولة الاحتلال الإسرائيلي جميع ملامح قطاع غزة، الأشلاء باتت هنا وهناك، كل في مرمى النيران، لتظهر طفلة لا تعلم أنها فقدت بصرها، تتحدث ولم ترَ النور، ذلك إثر قصف صاروخي عنيف من قبل قوات الاحتلال على منزلها، في فاجعة ألمت القلوب في شتى البقاع.

طفلة فقدت بصرها بسبب دولة الاحتلال

في ألم وأسى ظهرت طفلة لا تعلم أنها فقدت بصرها نتيجة قصف منزلها، تتحدث ولم تر نفسها ولا من حولها، زلزلت مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول النشطاء مقطع الفيديو المعروض على تليفزيون فلسطين، أوجعت القلوب، ظهرت فيه وهي تتحدث ووجهها مغطى لفقدها بصرها، كلماتها موجعة، فلم يعد لحياتها معنى.

«وينك يا عمو» كلمات طفلة فلسطينية فقدت بصرها

وبكلمات تحمل الأسى، رددت «وينك يا عمو، مش شايفتك يا عمو، قصفوا دارنا يا عمو»، وأمام الأسئلة التي وجهها لها المراسل توقف لسانها عند جملة واحدة «وينك يا عمو»، ليرد متأثرًا: «متخافيش هنمسح لك بس وجهك»، «أنتِ شاطرة وبطلة»، ليتفاعل الجميع باكين لقوات الاحتلال التي فقدت ضمائرها.

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طبيب نفسي: يجب الانتباه للأطفال

وأوضحت إيناس علي، استشاري الصحة النفسية، لـ«هُن»، أن هذه الطفلة التي عاصرت الحرب تكون تركيبتها النفسية معقدة لأبعد الحدود، وفي إطار فقد بصرها كان الحال أصعب، لذلك لا بد من الحفاظ على نفسيتها بإعانتها من حالة الفزع التي تعتريها: «الاهتمام بهذه الطفلة أولى الأشياء التي يجب الانتباه إليها للمحافظة على نفسية الطفلة في ظل هذه الأحداث، لأن القصف والدمار هيفتك بيها في خوف».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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