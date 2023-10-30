تكتشفها عند الذهاب إلى المرحاض.. أعراض تشير إلى الإصابة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

حذر طبيب صيدلي بريطاني من الأعراض التي قد تظهر عليك أثناء استخدام المرحاض والتي قد تكون علامة على الإصابة بفيروس كورونا .

وكشف الطبيب جورج ساندو، أحد الأعراض التي قد يؤدي إليها متحور بيرولا – أحدث سلالة من فيروس كورونا ، وفقا لصيفة إكسبريس البريطانية.

وتحدث ساندو عن عرض "الإسهال المرتبط بكوفيد" لأن العدوى يمكن أن تؤدي إلى حركات الأمعاء الفضفاضة.

يمكن أن يكون للإسهال أسباب عديدة بالطبع، ولا توجد سمة محددة واضحة تميز نوبة الإسهال عن الأخرى، لكن ساندو قال : "إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مصابًا بكوفيد، فإن أفضل ما يمكنك فعله هو إجراء اختبار".

أعراض سلالة بيرولا

يمكن أن تشمل:

الحمى

أوجاع والآم بالجسم

السعال المستمر

التعب

تغير في الطعم والرائحة

سيلان الأنف

التهاب الحلق.

ونصح الطبيب بالحصول على جرعة معززة من لقاح كورونا، لأسباب:

يقلل من خطر الإصابة بمرض خطير أو الوفاة بسبب كوفيد -19

يقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا (COVID -19 )

يحمي من سلالات (متغيرات) مختلفة من كوفيد -19.

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