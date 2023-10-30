ماذا يحدث لجسمك عندما تدخن سيجارة في الصباح؟.. احذر أمراض قاتلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في حين أننا نعلم جميعًا أن تدخين السجائر مضر بالصحة، إلا أن الوقت الذي تختار فيه التدخين من اليوم يمكن أن يزيد الأمر سوءًا.

ووجد الباحثون أن التدخين في الصباح يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بسرطان الفم والرئة، وفقا لموقع timesofindia.

التدخين في الصباح هو أيضًا علامة على الإدمان الشديد، كثير من الناس يدخنون مباشرة بعد الاستيقاظ أو أثناء تناول وجبة الإفطار أو قبل بدء عملهم، وهذه العادة خطيرة للغاية، خاصة بين الشباب المدخنين.

ما هو الوقت المبكر لتدخين سيجارة؟

"لقد وجدنا أن المدخنين الذين يستهلكون السجائر مباشرة بعد الاستيقاظ لديهم مستويات أعلى من NNAL - وهو مستقلب من مادة NNK المسرطنة الخاصة بالتبغ - في دمائهم مقارنة بالمدخنين الذين يمتنعون عن التدخين لمدة نصف ساعة أو أكثر بعد الاستيقاظ، بغض النظر عن عدد مرات الاستيقاظ"ـ وفقا لما قاله ستيفن برانستيتر، الأستاذ المساعد في الصحة السلوكية الحيوية بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

ونشرت النتائج في مجلة السرطان وعلم الأوبئة والمؤشرات الحيوية والوقاية.

ما الذي يسبب الرغبة في التدخين صباحا؟

الكثير من المدخنين المدمنين بشدة يدخلون في مرحلة الانسحاب بين عشية وضحاها وعندما يستيقظون في الصباح، ينخفض مستوى النيكوتين في الدم لديهم بشكل كبير، تدفعهم مستقبلاتهم العصبية إلى "التوق" والبحث عن تلك السيجارة.

حاول الإقلاع عن التدخين تمامًا، لأنه لا فوائد له بل ستواجه الكثير من المخاطر.

وإذا كنت تدخن في الصباح، فإليك بعض العادات التي تساعدك على التخلص من هذه العادة:

تخلص من السجائر في منزلك

تخلص من السجائر الموجودة في غرفتك أو منزلك للتأكد من أنك لا تدخن في المنزل، بعد ذلك، عند خروجك للذهاب إلى العمل، تأكد من عدم وجود أي سجائر أو ولاعات في سيارتك أو جيبك أو حقيبتك.

حاول التنقل مع شخص تعرفه، حيث يمكنك مساعدتك في مراقبة تصرفاتك ومنعك من شراء سيجارة وإشعالها.

إذا كان لديك أصدقاء يدخنون في الصباح، فتجنب الخروج معهم لأن الإغراءات قد تجعل من الصعب عليك الامتناع عن التدخين.

شرب كوب من الماء

إذا كانت عادتك الأولى هي تناول تلك السيجارة، فاستبدلها بكوب من الماء، سيؤدي ذلك إلى ترطيب جسمك وستساعدك العادة الجديدة على التخلص في النهاية من هذه العادة غير الصحية السابقة.

ممارسة الرياضة

عادة صحية أخرى يمكنك استبدال سيجارتك الصباحية بها هي ممارسة الرياضة.

إن ممارسة التمارين الرياضية في الصباح ستدفع عقلك لاتخاذ خيارات صحية لبقية اليوم.

قد يساعد النشاط البدني أيضًا على زيادة إنتاج الناقلات العصبية التي تساعد على الشعور بالسعادة والتي تسمى الإندورفين.

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