احدهما تظهر في العين.. علامات تدل على بوادر الإصابة بضغط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

يحدث ارتفاع ضغط الدم عندما يكون الضغط في الأوعية الدموية مرتفع جداً ويصل إلى (140/90 مليمتر زئبق أو أكثر)، وهو مرض شائع ولكنه يمكن أن يكون خطيراً إذا تُرك دون علاج.

وقد لا يشعر الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم بأي أعراض، ويعد فحص ضغط الدم الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كان المرء مصابا بارتفاع ضغط الدم أم لا، وفقًا لما جاء في منظمة الصحة العالمية (who).

وارتفاع ضغط الدم غير المنضبط سيزيد خطر الإصابة بمشاكل صحية مزمنة مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية، تميل الحالة إلى التطور على مدار عدة سنوات.

الأعراض

بشكل عام، يميل الأشخاص الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم إلى عدم ظهور أي علامات أو أعراض على الرغم من أن قراءات ضغط الدم تظهر عند مستويات مرتفعة جدًا.

وقد يعاني بعض الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم من العلامات التالية:

الصداع.

ضيق التنفس.

احمرار العين.

الارتباك.

عدم انتظام ضربات القلب.

وتشمل أعراض ضغط الدم المرتفع جداً ما يلي:

الألم الصدري.

الغثيان.

القيء.

تغيم الرؤية أو غيره من تغيرات الرؤية.

نزيف في الأنف.

الطنين في الأذنين

طرق الوقاية:

اتباع نظام غذائي صحي قليل الملح.

خفض الوزن.

ممارسة النشاط البدني.

الإقلاع عن التدخين.

حاول تناول أقل من 5 جرامات في اليوم من ملح الطعام.

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