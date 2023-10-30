بعد جدول انقطاع التيار تخفيفا للأحمال.. نصائح للسيدات للحفاظ على الأجهزة الكهربائية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تبدأ وزارة الكهرباء خطة تخفيف الأحمال، إذ من المقرر بداية تنفيذ الجدول في عدد من المحافظات، إذ أصدرت رئاسة الوزراء قرارا بمد فترة قطع الكهرباء في المحافظات لمدة تصل إلى ساعتين بدلًا من ساعة واحدة بسبب زيادة الأحمال، وبمعرفة المواعيد المحددة في كل منطقة، فإنه يجب على ربة المنزل، أن تستعد جيدًا لمواعيد تخفيف الأحمال، وفيما يلي نصائح للتدبير المنزلي، والحفاظ على الأجهزة الكهربائية خلال تلك الفترة.

نصائح للحفاظ على الأجهزة الكهربائية

يجب الحفاظ على الأجهزة الكهربائية جيدًا، وقدم عبد المنعم أحمد، فني كهربائي، لـ«هُن»، نصائح لتقليل استهلاك الكهرباء، بما يسهم في خفض قيمة الفاتورة، وفي نفس الوقت متماشيًا مع خطة تخفيف الأحمال، لترشيد الاستهلاك: «الأجهزة الكهربائية بنحافظ عليها باستخدامها بشكل عادي، بلاش فتح وقفل كتير فيها، مثلًا الفيش حطوها بعيدة عن الأجهزة ويكون فيه التهوية، عشان نقلل الاستهلاك».

نصائح لتجنب فاتورة الكهرباء

عند استخدام الثلاجة أكد أنه يجب أن تكون في حدود درجة التبريد العادية، وبعيدة عن الحائط بحولي 10 سم، وعند استخدام التكييف للوصول إلى درجة التبريد المناسبة، تشغيل التكييف على درجة 25، والمواظبة الدورية على صيانة جهاز التكييف، وفي أجهزة المطبخ المختلفة يجب تنظيف فلتر الهواء، ويجب استدعاء المتخصصين بشأن الأجهزة الكهربائية، للتحقق من أجهزة التكييف في حالة فشلها في التبريد السليم.

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خريطة تخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات

حددت مختلف المحافظات خريطة تخفيف أحمال الكهرباء بها بعد قرار رئاسة الوزراء، وكانت كالتالي:

قطع الكهرباء في مختلف المناطق بالتدريج لمدة ساعتين، إذ يبدأ القطع فى أول منطقة من الساعة 11 صباحا بدلاً من الساعة 12 ظهراً، وسيكون مدة الفصل ساعتين ويجرى الأمر بالتدريج، ولمعرفة الجدول والمواعيد الكاملة اضغط هنــــــــــــــا.

محافظة القليوبية

يُجرى قطع الكهرباء في القليوبية يوميا من الساعة 12 ظهرا وعلى مدار 24 ساعة، وذلك بالتبادل بين كل منطقة وأخرى، علي أن تكون مدة القطع في كل منطقة ساعتين.

محافظة سوهاج

أوضحت شركة كهرباء مصر العليا أنه يجرى قطع الكهرباء في سوهاج لمدة ساعتين بدلا من ساعة واحدة.

محافظة البحيرة

أعلنت شركة توزيع الكهرباء بالبحيرة قطع الكهرباء لمدة ثلاث ساعات يومياً في مدن مطروح، بداية من الساعة الحادية عشر صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً، في مناطق شرق المدينة.

محافظة الدقهلية

يُجرى قطع الكهرباء لمدة ساعتين بالتوالي في مختلف المناطق بداية من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 12 منتصف الليل.

محافظة الشرقية

يُجرى قطع الكهرباء لمدة ساعتين وفقا لقرار رئاسة الوزراء بتعديل موقت لمواعيد خطة تخفيف الأحمال الزائدة علي الكهرباء لتكون عدد ساعات قطع التيار الكهربائي تتراوح بين 60 دقيقة حتى 120 دقيقة، بمعدل ساعتين.

محافظة الأقصر

لم يصدر أي بيان رسمي بخصوص قطع الكهرباء في المحافظة، وتستمر مواعيد قطع الكهرباء في الاقصر كما كانت محددة من قبل، دون أي تعديل خاصة بالتزامن مع التوقيت الشتوي الجديد.

محافظة جنوب سيناء

تم استثناء محافظة جنوب سيناء من قرار رئاسة الوزراء بقطع الكهرباء من البداية، إذ تعتبر منطقة سياحية وضغط الاحمال بها أقل من المحافظات الأخرى.

محافظة الفيوم

في الفيوم بمنطقة من الساعة 12 ظهرا ولمدة ساعتين حتى 2 مساء، ثم تعود الكهرباء بالمنطقة الأولى لتقطع بمنطقة ثانية بداية من الساعة 2 مساء ولمدة ساعتين حتى الساعة 4 مساء.

تخفيف أحمال الكهرباء

جرى توزيع المناطق على محطات الكهرباء ما بين محطة رئيسية فى كل مركز، فضلًا عن المحطات الفرعية، بالقرى ليتم التبادل بين المحطات الرئيسية والفرعية بعضها البعض، وتبدأ خريطة قطع الكهرباء من الساعة 12 مساء حتى الساعة 2 ظهرًا في منطقة، ثم تعود الكهرباء، وتُقطع لمدة ساعتين بمنطقة أخرى حتى الساعة 12 منتصف الليل.