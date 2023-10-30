بعد تراجع أسعار الذهب اليوم.. «اعرفي قيمة اللي معاكي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بات الشغل الشاغل للسيدات معرفة أسعار الذهب والقيمة الموجودة لديها، خاصةً بعد تراجع أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين، ويتساءل الكثير منهم عن كيفية حساب قيمة الذهب الذي تقتنيه الآن، وهل الانخفاض يؤثر على قيمة المشغولات الذهبية، وكيفية حساب ضريبة القيمة المضافة، وهو ما نقدمه لكم من خلال «هُن»، بعد تراجع أسعار الذهب.

أسعار الذهب اليوم

تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين في الصاغة، خلال التعاملات المسائية عن منتصف التعاملات بقيمة 10 جنيهات، لجرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، إذ بلغ السعر 2570 جنيهًا بدلًا من 2580 جنيهًا، لذلك نقدم لكم بحسب سكرتير شعبة الذهب السابق باتحاد الغرف التجارية، نصائح لمعرفة كيفية حساب قيمة الذهب.

حساب قيمة الذهب الحالي

وأوضح سكرتير شعبة الذهب السابق باتحاد الغرف التجارية، نادي نجيب، خلال حديثه لـ«هُن»، أن انخفاض سعر الذهب لا يؤثر على قيمة الذهب لدى السيدة: «انخفاض الطلب على الذهب في الظروف الحالية، أدى بدوره إلى انخفاض أسعار الذهب، وهذا لا يؤثر على قيمة الذهب التي تمتلكها السيدة، والسيدة تحسب الذهب الذي تمتلكه من خلال قسم العيار لكل الذهب على 24، ثم ضرب الرقم في سعر جرام الذهب اليوم، أو ضرب عدد الجرامات في سعر عيار الذهب 18، أي ضرب سعر الجرام في وزن الذهب لديكِ».

وأضاف «نجيب»، أنه لا توجد خسارة في الذهب أيًا كان سعر الشراء أو البيع، وإذا اضطرت للبيع يمكن حساب ضريبة القيمة المضافة التي تحسب على المصنعية، وهي ثابتة على كل عيار، وتكون من خلال التالي:

- تبلغ القيمة المضافة 8 جنيهات ونصف على سعر العيار 21.

- تبلغ 11 جنيهًا على سعر العيار 18.

- على العيار 24 تبلغ 9 جنيهات ونصف.

- السبائك وزن 50 جرامًا و100 جرام تخضع لضريبة الـ14%.

تراجع سعر الذهب خلال التعاملات المسائية

ويمكن معرفة سعر الذهب اليوم 30-10-2023 في الصاغة، مع التعاملات المسائية في السطور التالية بحسب بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب في الغرفة التجارية:

سعر جرام الذهب عيار 24

شهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً تراجعًا خلال التعاملات المسائية، إذ إنه سجل 2937 جنيهًا، للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 جاء بـ2570 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

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سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 خلال التعاملات المسائية 2203 جنيهات للشراء بدون مصنعية أو ضريبة، وسعر جرام عيار 14 بـ1713 جنيهًا، وجرام عيار 12 بـ1469 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بالنسبة لسعر الجنيه الذهب اليوم 30-10-2023، جاء بـ 20560 جنيهًا، للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميًا

سجلت الأونصة بـ2000 دولار أمريكي.