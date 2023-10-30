قبل حدوثها بأشهر.. الألم في منطقتين بالجسم علامة على نوبة قلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تحدث النوبة القلبية عندما يتوقف تدفق الدم إلى جزء من القلب، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف أو موت أنسجة القلب.

نادرا ما تسبق النوبة القلبية علامات تحذيرية واضحة، لكن تظهر الأعراض أحيانا قبل ساعات أو أسابيع أو شهور من الإصابة.

العلامة الأكثر شيوعًا لنوبة قلبية هي ألم في الصدر، ومع ذلك، الألم في منطقة أخرى بالجسم إشارة إنذار أيضا بنوبة قلبية على وشك الحدوث، وهي ألم الساقين، وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

أشارت دراسة حديثة أجريت عام 2019 نُشرت في مجلة JAMA Cardiology الطبية، إلى أن ألم الساقين علامة على مرض الشريان المحيطي، وهو حالة تؤثر في تدفق الدم إلى الأطراف السفلية.

وأوضحت الدراسة، التي أجريت في جامعة كاليفورنيا، أن الأشخاص الذين يعانون ألم الساقين كانوا أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية بنسبة 5٪ في غضون 30 شهرًا.

قال الباحثون إن ألم الساقين قد يكون علامة على أن الشرايين التي تغذي القلب تعاني تضيق أو انسداد.

وأضافوا أن الأشخاص الذين يعانون ألم الساقين يجب أن الذهاب إلى الطبيب المختص فورا.

في المراحل الأولى من مرض الشريان المحيطي، تكون الأعراض نادرة، حيث تظهر معظم المضاعفات أثناء ممارسة التمارين الرياضية وتتوقف عند الراحة.

وتشمل العلامات الأولية لمرض الشريان المحيطي، ألماً أو تشنجاً أو عدم راحة في الساقين أو الأرداف (العرج المتقطع).

ومع تطور المرض، يصبح العرج واضحًا في الليل، عندما يكون الجسم في حالة استرخاء تام.

وهذا مؤشر على أن انسداد الشرايين يعيق تدفق الدم إلى الأطراف، ويمنع الأطراف من الأكسجين.

وتُعرف المرحلة الأخيرة من مرض الشريان المحيطي بـ" نقص تروية الأطراف الحرجة"، وهو حالة طبية خطيرة يحدث فيها نقص في تدفق الدم إلى الساقين، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ألم شديد في الساق، وقرحة، وغرغرينا.

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