موظف يسرق 53 هاتف آيفون في أول يوم عمل بمتجر.. هذا ما حدث له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة غريبة، ألقي القبض على رجل روسي بعد أن سرق 53 هاتف آيفون جديدًا في أول يوم عمل له في متجر للإلكترونيات بـ موسكو.

ونشرت وزارة الداخلية الروسية مقطعا قصيرا لرجل "ينظف" متجرا للإلكترونيات في موسكو ويملأ حقيبة صغيرة وعدة أكياس بعشرات حافظات آيفون، وفقا لموقع odditycentral.

ولا يبدو أن كاميرا المراقبة تزعج الرجل البالغ من العمر 44 عامًا، فبعد فشله في تغيير اتجاهها باستخدام ممسحة التنظيف، واصل سرقته ببساطة.

وبعد أن أخذ 53 هاتف iPhone جديدًا ومبلغ 570 دولارًا، خرج من الباب الأمامي، وصدق أو لا تصدق، كان هذا هو اليوم الأول للرجل في العمل كمدير مبيعات في متجر الإلكترونيات.

وقالت مصادر الشرطة، إن الرجل استخدم وثائق مزورة لتأمين وظيفة كمدير مبيعات في متجر للإلكترونيات، وفي اليوم الأول، بعد حصوله على مفاتيح المتجر، حضر قبل جميع الموظفين، وأخذ 53 جهاز أيفون جديدًا وكل الأموال الموجودة، ثم غادر المدينة إلى منزله في سيفاستوبول.

ولأنه لم يبذل أي جهد لإخفاء وجهه، سرعان ما تعرفت السلطات على الرجل وألقت القبض عليه في سيفاستوبول، وتمكنت الشرطة من مصادرة بعض البضائع المسروقة التي عثر عليها في منزله، لكن اللص قال إنه تمكن من بيع العشرات من أجهزة آيفون وهو في طريقه إلى منزله من موسكو.

وتم فتح قضية جنائية ضد البالغ من العمر 44 عامًا، ووضع في حجز الشرطة.

ويقدر متجر الإلكترونيات أن خسائره تصل إلى نحو 3 ملايين روبل (32 ألف دولار).

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