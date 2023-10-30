مشروب سحري بمثابة "فياجرا طبيعية" لعلاج ضعف الانتصاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

كشف الطبيب البريطاني، إريك بيرج، عن السبب الكامن وراء ضعف الانتصاب وكيفية علاجه طبيعيا.

وقال الدكتور إريك بيرج، على قناته على اليوتيوب، بالنسبة للمرضى الذين وصف لهم عقار الفياجرا، فإن ما يصل إلى 30 بالمائة من الحالات لا يجدي نفعًا.

وأضاف: "ليس هذا فحسب، بل يمكن أن يكون هناك آثار جانبية لتناول الفياجرا"، وضرب مثالا على الغرغرينا في القضيب، وهو أمر قد يكون نادرا، لكنه يحدث.

وفي معظم الأحيان، يعود الرجال الذين يعانون من ضعف الانتصاب إلى قراءات الدم الهرمونية الطبيعية، فما الذي يحدث بالفعل؟

قال الدكتور بيرج: "القضيب هو مقياس لما يسمى بصحة بطانة الأوعية الدموية ".

وتشير صحة بطانة الأوعية الدموية إلى الخلايا الموجودة داخل الشرايين والأوردة والجهاز اللمفاوي، وفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية.

ويقول بيرج، إن ضعف الانتصاب هو العلامة الأولى لمرض الشريان المحيطي (PAD) ، في 50% من الحالات، لا توجد أعراض، ولكن إذا ظهرت العلامات، فاحذر مما يلي:

القدم الباردة

ألم الأرجل

تشنج في أسفل الساقين

لون مزرق أو طفح جلدي أحمر على الجزء السفلي من الساقين

تساقط الشعر في الجزء السفلي من الساقين.

وتابع بيرج: "ضعف الانتصاب ليس مشكلة في القضيب، بل هو مشكلة أكثر شمولاً من ذلك، عند الانتصاب، يكون هناك تثبيط للجهاز العصبي الودي، ولهذا السبب سيكون من الصعب تحقيق الانتصاب في ظل الشعور بالتوتر، ومع ذلك، عندما يكون لديك مرض الشريان المحيطي، هناك أشياء يمكنك القيام بها لتحسين فرص الانتصاب".

ويوصي الدكتور بيرج، بشرب كوب واحد من عصير البطيخ يوميا، ولجعل الأمور تسير بشكل أكبر فعالية، فإن إضافة جذر الشمندر المخلوط يمكن أن يساعد كثيرًا.

ونصح: "يجب أن تكون هذه "الفياجرا الطبيعية" جزءًا من روتينك اليومي لمدة أربعة إلى ستة أسابيع، مع ممارسة الرياضة".

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