الامارات | بلدة نرويجية تسعى لجذب عشاق المناظر الخلابة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في ظل التغيير القادم للسياحة في المضايق النرويجية، تعد ايدفور أحد المقاصد التي يمكن أن تستفيد من ذلك. تقع البلدة الصغيرة في منطقة منخفضة، تجعلها مثالية للمسافرين الذين يستكشفون بعض المضايق الخلابة والمتنزهات الوطنية الجبلية والشلالات القوية في النرويج.

ويقطن في بلدة ايدفور التي تعكس بالضبط كيف هي المناطق التي تقع على جانب المضايق النرويجية، عدة مئات من البشر. وهي كائنة في الطرف الداخلي الأقصى لمضيق هاردانجر فورد، أحد أكبر مضايق النرويج، بحسب موقع فوربس.

ولطالما استفادت السياحة إلى البلدة من موقعها على طريق القيادة الرئيس بين أوسلو وبيرجن، وهما أكبر مدينتين في النرويج، ولكن الآن وضعها كميناء ناشئ للسفن السياحية يمكن أن يعزز مكانة المقصد أكثر.