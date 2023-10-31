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الامارات | «شاعر المليون»

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق الليلة أولى الحلقات التسجيلية لبرنامج «شاعر المليون» بموسمه الـ11، والذي تنظمه وتنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، عبر قناتي بينونة وأبوظبي. وستتناول الحلقة أبرز أحداث جولة مقابلات المُرشحين للبرنامج والتي تميزت هذا الموسم باستضافة جميع الشعراء في أبوظبي، ضمن مهرجان أبوظبي للشعر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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