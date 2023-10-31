الامارات | «شاعر المليون»

شكرا لقرائتكم خبر عن «شاعر المليون» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق الليلة أولى الحلقات التسجيلية لبرنامج «شاعر المليون» بموسمه الـ11، والذي تنظمه وتنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، عبر قناتي بينونة وأبوظبي. وستتناول الحلقة أبرز أحداث جولة مقابلات المُرشحين للبرنامج والتي تميزت هذا الموسم باستضافة جميع الشعراء في أبوظبي، ضمن مهرجان أبوظبي للشعر.
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