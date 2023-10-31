الامارات | مبادرة «ببلش هير» تحتفي بـ «نجمات» عالم النشر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسسة مجموعة كلمات ومبادرة PublisHer، جوائز «ببلش هير» للتميّز، تقديراً لمحترفات النشر المتميّزات اللواتي أحدثن فرقاً إيجابياً ملموساً في صناعة الكتاب.

جاء ذلك خلال كلمة الشيخة بدور القاسمي في فعاليات «مؤتمر الناشرين»، الذي يسبق انعقاد معرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث أكدت أن الجوائز جزء لا يتجزأ من مهمة «ببلش هير» للاحتفاء بالناشرات وتمكينهن ومساعدتهن.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: «من خلال تجربتي، أؤمن بأن النساء قادرات على تشكيل مجموعات لدعم بعضهن بعضاً، بعكس المفاهيم المسبقة المغلوطة التي تفيد خلاف ذلك، وتعد جوائز (ببلش هير) للتميّز امتداداً لهذا الدعم، لأننا نهدف من خلالها إلى الاحتفاء بالنساء اللواتي نجحن في شق الطريق والتقدم إلى الأمام من خلال مرونتهن وإبداعهن ورؤيتهن ورفع مستواهن وتشجيعهن».

وتسعى جوائز «ببلش هير» للتميّز إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، هي: الاحتفاء بالإنجازات المهنية للنساء، وترسيخ التنوع وتكافؤ الفرص، وتعزيز التطور المهني، وتضم ثلاث فئات: فئة «الإنجاز مدى الحياة» التي تخصص لعميدات النشر الرائدات اللواتي تجاوزت خبرتهن 20 عاماً، وأحدثن تأثيراً إيجابياً كبيراً ودائماً في صناعة الكتاب.

بينما تكرم فئة «القيادية الصاعدة» نجمات عالم النشر الصاعدات، من الفئة العمرية حتى 35 عاماً، اللواتي أثبتن قدرات قيادية استثنائية، وفكراً إبداعياً وقوة كبيرة على صناعة التغيير الإيجابي.

أما فئة «الابتكار» فتحتفي بجميع النساء اللواتي قدمن مساهمات مبتكرة في قطاع النشر، ابتداءً بالسرد القصصي، وكتابة المحتوى، والقيادة التحريرية، واستراتيجيات الإدارة، وثقافة الشركات، وحملات التسويق، وغيرها من المجالات. ويمكن للراغبات في المشاركة تقديم ترشيح واحد أو أكثر في أي فئة من خلال منصات التواصل الاجتماعي للمبادرة.

وستكون الترشيحات مفتوحة حتى 15 يناير 2024، وستقوم لجنة تحكيم جوائز «ببلش هير» للتميّز بتقييم الترشيحات وإعلان القائمة القصيرة قبل اختيار الفائزات.

بدور القاسمي:

• من خلال تجربتي، أؤمن بأن النساء قادرات على تشكيل مجموعات لدعم بعضهن بعضاً.

• 15 يناير 2024 آخر موعد لتلقي الطلبات.