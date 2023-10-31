الامارات | صنّاع كتب: الشارقة توفر لنا منصّة فريدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد ناشرون مشاركون في فعاليات الدورة الـ13 من «مؤتمر الناشرين»، أن المؤتمر يُشكل حدثاً مركزياً لقطاع صناعة الكتاب في العالم، مشيرين إلى حجم الفرص التي يتيحها في تجاوز تحديات الطباعة والترجمة وعقود بيع وشراء الحقوق.

واعتبروا أن حضورهم في الشارقة اختصر عليهم سلسلة جهود كبيرة في التواصل مع ناشرين وكتّاب ومبدعين من مختلف أنحاء العالم، موضحين أن الشارقة باتت تشكل مركز صناعة الكتاب عالمياً، وجسراً يربط أسواق النشر من الشرق إلى الغرب.

وقال مدير عام دار المنهل ناشرون من الأردن، الدكتور خالد البيلبيسي: «يعدّ المؤتمر بمثابة محطة استراتيجية تُسهم في تطور وتطوير صناعة النشر وتحفيز الناشر العربي في الارتقاء بصناعة الكتاب، إلى جانب كونها فرصة ذهبية للتواصل والاحتكاك مع عدد كبير من كبار ناشري ومنتجي الكتب عربياً وعالمياً».

من جهتها، عبرت جورتي كايميندو (أوغندا) عن سعادتها للمشاركة والحضور للمرة الأولى لمؤتمر الناشرين في الشارقة، مشيرة إلى أنّها ترى حجم الفرص التي يوفّرها المؤتمر على صعيد التواصل والتفاعل مع دور النشر ومحبي صناعة الكتاب من مختلف أنحاء العالم.

بينما قالت رئيس مجلس إدارة دار هلا للنشر والتوزيع من مصر، هالة عمر، أنّ التطوّر الذي يشهده قطاع النشر في المنطقة على مدار السنوات الماضيّة يأتي بفعل هذه الجهود الكبيرة التي تقودها الشارقة، مشيرة إلى أنّها تشارك في هذا المؤتمر ومعرض الشارقة الدولي للكتاب عموماً منذ عام 1992.

من ناحيتها، وصفت نائب رئيس مجموعة «اندبندنت ببلشر جورب» بروكي أودونيل، مؤتمر الناشرين بأنه أحد المؤتمرات المفضّلة لديها كمتخصّصة في النشر، وحظيت بفرصة المشاركة فيه مرتين، ولمست حجم الفائدة الكبيرة التي يقدّمها، إذ يتيح فرصاً هائلة للتواصل ولقاء أشخاص لديهم الاهتمامات ذاتها.

فيما قال جونغ هوا بارك (كوريا): إن «هذه المرة الأولى لي هنا في الشارقة، وسعيد بهذه الفرصة المهمة بالنسبة لي، والتي تتيح التواصل مع المهتمين بصناعة الكتاب والناشرين، والتركيز على الجوانب المختلفة في هذه الصناعة، وبالتالي فنحن أمام إمكانات كبيرة لعقد الاتفاقات والشراكات مع الناشرين والمترجمين من كلّ مكان».

• إمكانات كبيرة لعقد الاتفاقات والشراكات مع الناشرين والمترجمين من كلّ مكان.