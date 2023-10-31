ما مخاطر الجلوس لساعات طويلة في اليوم؟.. لا تتجاهلها

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكسل يشكل جزءا كبيرا من حياة الكثير من الأشخاص، إذ ينتهي اليوم ما بين ساعات العمل الطويلة، ثم الجلوس أمام شاشة التلفاز وتناول الوجبات، وإذا استمر روتين الشخص بهذه الطريقة غير الصحية، فإن ذلك سيسبب الكثير من المخاطر تصل إلى الوفاة.

مخاطر الجلوس لساعات طويلة في اليوم

كشفت دراسة حديثة عن ممارسة التمارين الرياضية لمدة تصل بين 20 إلى 25 دقيقة يوميًا، تساعد على التقليل من خطر الوفاة المبكرة، ويرجع ذلك إلى أسلوب الحياة غير الصحي والذي لا يوجد فيه أي نوع من الحركة الجسدية، وذلك بحسب ما نشرته المجلة البريطانية للطب الرياضي، كما أوضحت أن معظم البالغون في الدول الأوربية يقضون ما يقرب من 9 إلى 10 ساعات خلال العمل، هو ما يشكل نسبة كبيرة لزيادة خطر الوفاة.

وأجرت الدراسة تحليل بيانات على ما يقرب من 12000 شخص، تصل أعمارهم إلى 50 عامًا على الأقل، وذلك لمتابعة نشاطاتهم في 4 أيام من 10 ساعاتن، اتضح أن الجلوس لأكثر من 12 ساعة يوميا، يساعد على زيادة خطر الوفاة بنسبة 38% مقارنة بالبقاء 8 ساعات يوميا، بالإضافة إلى أن ممارسة التمارين الرياضية لمدة 10 دقائق يوميًا، يساعد على انخفاض خطر الوفاة بنسبة 15%.

تمارين رياضية في الصباح للتخلص من الكسل

وفي هذا السياق، ذكرت الدكتور شيرين محمد، استشارية التغذية ومُدربة اللياقة البدنية، خلال حديثها لـ«هن»، أن ممارسة التمارين الرياضية تعد من أهم الأنشطة التي يُفضل البدء بها في الصباح، وذلك لتجنب الشعور بالكسل والخمول خلال ساعات النوم الطويلة، بالإضافة أنها تمد الجسم بالحيوية والطاقة، وتحسن من الحالة المزاجية للشخص، وفيما يلي نذكر أهم الأنشطة اليومية التي يفضل القيام بها:

1- ممارسة السباحة:

ينصح العديد من الأطباء بممارسة رياضة السباحة، خاصة في الصباح، كونها تساعد على شد عضلات الجسم وتُساهم في التخلص من الخمول.

2- ممارسة المشي:

يعتبر المشي من أفضل الرياضيات، كونها لا تحتاج إلى الذهاب إلى النادي ورياضة المشي من أبسط وأسهل التمارين الرياضية التي يُمكن ممارستها في الصباح؛ إذ أنها لا تتطلب أي مجهود ولا تحتاج لأي شيء، كما أنها تساعد على التخلص من الكسل في الجسم.

3- ممارسة نط الحبل:

تساعد رياضة شد الحبل على الشعور بالحيوية، وتخلص الشخص من الإحساس بالكسل خلال اليوم.

4- ممارسة القرفصاء:

تعتبر القرفصاء من التمارين التي تعمل على شد عضلات الجسم.

5- ممارسة اليوجا:

اليوجا تعتبر من الرياضات التي تساعد اسرخاء الجسم، وتخلصه من المشاعر السلبية أو الضغط النفسي.