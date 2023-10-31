5 فئات الأكثر عرضة بمرض الشريان التاجي.. و5 أعراض تكشف الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك فئات الأكثر عرضة بمرض الشريان التاجي، وهو مرض قلبي شائع، تواجه الأوعية الدموية الرئيسية المغذية للقلب صعوبة في إمداد عضلة القلب بالدم والأكسجين والعناصر المغذية الكافية.

الأسباب

ويرجع سبب مرض الشريان التاجي عادة إلى الترسبات المحتوية على الكوليسترول (اللويحات) في شرايين القلب والالتهاب عندما لا يحصل القلب على كمية كافية من الدم الغني بالأكسجين.

فإذا كنت مصابًا بمرض الشريان التاجي، فيمكن لانخفاض الدم المتدفق إلى القلب أن يتسبب في ألم الصدر، وضيق النفس، ويمكن أن يسبب الانسداد الكامل لتدفق الدم الإصابة بنوبة قلبية، وفقًا لما جاء في موقع"مايو كلينك" المعني بالصحة.

أعراض غير متوقعة:

- تسارع ضربات القلب فجأة.

- الشعور بالإرهاق.

- الدوخة.

- ضيق النفس.

- الإغماء.

الأعراض الأكثر وضوحا

- ضيق الصدر.

- ألم الصدر.

- ألم في الجانب الأيسر من الصدر.

- ألم حاد في الرقبة.

- ألم في الذراع.

- ألم في الظهر وخاصة عند النساء.

عوامل الخطر

داء السكري أو مقاومة الأنسولين.

ارتفاع ضغط الدم.

عدم ممارسة تمارين بالقدر الكافي.

التدخين.

فئات أكثر عرضة للإصابة

- مرضى السكري.

- مرضى السمنة.

- مرضى الكلى المزمنة.

- مرضى الضغط.

- مرضى الكوليسترول.

اقرأ أيضًا:

تظهر في الحمام.. 5 علامات أولية تكشف وجود مشاكل في الكبد

هذا ما يحدث للكوليسترول في الجسم عند تناول الجوافة

انسداد الأذنين في هذه الحالة علامة على الإصابة بسرطان مميت.. طبيب يحذر

"يمكن رؤيتها في العين".. علامة تشير إلى إصابة الرجال بـ "سرطان مميت"

حسام موافي يحذر من قص الأظافر في هذه الحالة