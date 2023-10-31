ما هي أعراض وأسباب السكتة الدماغية عند الأطفال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - السكتة الدماغية هي حالة طبية طارئة تحدث عندما يتوقف تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، يؤدي ذلك إلى نقص الأكسجين والمواد المغذية في خلايا الدماغ، ما يسبب تلفها أو موتها.

ويمكن أن تحدث السكتة الدماغية في أي عمر حتى للأطفال، وتختلف الأعراض حسب عمر الطفل والجزء المصاب من الدماغ.

فيما يلي، نذكر لكم أسباب وأعراض السكتة الدماغية عند الأطفال، وفقًا لما جاء في موقع "تايمز أوف إنديا".

- علامات السكتة الدماغية عند الأطفال

تشمل الضعف المفاجئ أو التنميل، وصعوبة التحدث، والصداع الشديد، وفقدان التوازن أو التنسيق.

لذا من الضروري للآباء الذهاب للطبيب المختص فورا، عند ملاحظة أي من هذه الأعراض على أطفالهم.

- عوامل الخطر

تشمل عوامل الخطر أمراض القلب الخلقية، ومرض الخلايا المنجلية، والالتهابات، وصدمات الرأس، وبعض الحالات الوراثية.

- طرق الوقاية

اتباع نظام غذائي صحي.

تشجيع الطفل على ممارسة النشاط البدني.

أخذ التطعيمات للوقاية من العدوى.

الدعم العاطفي.

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