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أسهل طريقة لتقشير الرمان.. خطوات بسيطة هتوفرلك في الوقت

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الرمان

يعتبر الرمان من الفواكه المفضلة لدى ملايين الناس حول العالم، لكن بسبب تكوينه المعقد تعاني ربات البيوت في تقشيره أحيانا، أو يُصبن بالملل لأنه يأخذ وقتا، لكن بحسب موقع «clevelandclinic» البريطاني تعرفي على أسهل طريقة لتقشير الرمان.

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أسهل طريقة لتقشير

لتقشير الرمان بطريقة سهلة، اتبعي الخطوات التالية:

- امسكِ ثمرة الرمان، بحيث يكون طرف الجذع البارز مواجهًا لجانب واحد، ثم اقطعي جزءًا كبيرًا من التاج مع وجود الجذع في المنتصف ثم اقلبي الثمرة بحيث تكون الحافة المقطوعة في الأعلى.

في الخطوة التالية قومي بتقسيم الرمان، إذ ستجدين مجموعة من الأقسام في الأعلى ومجموعة ثانية تخرج من نهاية الجذع ويتم تقسيم المجموعتين من خلال سلسلة من التلال تدور حول ثمرة الرمان بحوالي ثلثي المسافة من الأعلى.

- قطعي قشر الرمان على طول النتوءات الممتدة من الأعلى إلى الأسفل وعلى طول الحافة الأفقية من خلال القشر بعمق الغشاء الأبيض وتجنب تقطيع البذور.

- وأخيرا استخدمي أصابعك في سحب ثمرة الرمان برفق وسوف يسقط على شكل نجمة ثم اسكبي البذور من الرمان لتناولها وتُخلّص من الغشاء الأبيض الذي له طعم مر.

طريقة أخرى لتقشير الرمان بسهولة

لتقشير الرمان بسهولة، قومي باستخدام سكين لفصل رأس الرمان من الناحيتين.

- قومي بعمل شقوق طولية، مثلما نقشر البرتقال، وباستخدام ملعقة خشبية، انقري على حبة الرمان ليخرج كل الحب الداخلي بكل سهولة.

- ويمكنك هنا إضافة السكر وتركه بالثلاجة لتناوله كما هو، أو عصره وتصفيته إن كنت تفضل تناوله بهذه الطريقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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