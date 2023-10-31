6 طرق طبيعية للتخلص من رائحة الجسم الكريهة

محمد اسماعيل - القاهرة - رائحة الجسم الكريهة مشكلة شائعة تسبب الإحراج للكثيرين، وهناك عديد من المنتجات للتخلص من رائحة الجسم الكريهة، لكنها باهظة الثمن وتحتوي على مواد كيميائية يمكن أن تهيج الجلد.

في هذا التقرير، نذكر لكم بعض الطرق الطبيعية للتخلص من رائحة الجسم الكريهة، وفقًا لموقع "تايمز أوف إنديا".

زيت شجرة الشاي

ما عليك سوى، مزج بضع قطرات من زيت شجرة الشاي مع الماء يستخدم كمزيل طبيعي للعرق، لأن زيت شجرة الشاي له خصائص مضادة للجراثيم.

جل الصبار

يحتوي الصبار على خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا والفطريات، ما عليك سوى وضع طبقة رقيقة على الإبطين.

الفحم المنشط

يمكنك استخدام الفحم المنشط مزيل طبيعي لرائحة العرق، لامتصاص الرطوبة وإزالة الروائح.

أكياس الشاي الأخضر

توضع أكياس الشاي الأخضر المبردة، والمستخدمة تحت الذراعين لبضع دقائق، يعمل العفص الموجود في الشاي الأخضر على تقليل التعرق والرائحة.

شرائح الليمون أو البرتقال

عن طريق فرك شرائح الليمون، أو البرتقال على منطقة الإبطين، وبهذا يساعد حمض الستريك الطبيعي في إزالة الروائح.

حمام ملح إبسوم

يمتلك خصائص طبيعية مضادة للجراثيم، ما عليك سوى وضع الملح في حمام مليء بشاي الأعشاب، كالمريمية أو إكليل الجبل أو الخزامى.

من الضروري أولاً القيام باختبار أي من هذه العلاجات الطبيعية على مساحة صغيرة من البشرة، للتأكد من عدم تعرض البشرة لرد فعل سلبي.

ولكن إذا كانت رائحة الجسم قوية أو مستمرة، فمن الأفضل استشارة الطبيب لفحص وجود أي مشاكل صحية أساسية.

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