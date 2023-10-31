الألوان الترابية تسيطر على موضة هذا الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

عادة ما تتميز ملابس الشتاء بألوان داكنة وغنية توحي بالدفء والراحة، وفي هذا الموسم، تأتي الألوان الترابية لتسيطر على موضة الشتاء.

وأوضحت مجلة "Elle" المتخصصة في الموضة والجمال، أن الألوان الترابية هي ألوان مستوحاة من العناصر الطبيعية مثل الأرض والصخور والنباتات، وتتمثل في البني والبيج والتراكوتا والأخضر الزيتوني والأحمر بلون الصدأ والأوكر (أصفر مائل للبني).

وتابعت، الألوان الترابية تناسب كل أنواع البشرة تقريباً، كونها ألوان طبيعية، كما أنها تتناغم مع كل الألوان تقريباً، كونها ألوان محايدة.

وأضافت "Elle" أن الألوان الترابية تتناغم مع الجينز الداكن، كما أنها تبدو في قمة الأناقة والفخامة مع إطلالة المونوكروم أحادية اللون.