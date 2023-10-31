أبيع ولا أشتري؟.. خبير يرد على السؤال المحير للاستثمار في الذهب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من التذبذب يشهدها سعر الذهب في الأسواق بشكل مستمر، إذ تراجع أمس الاثنين، خلال التعاملات المسائية عن منتصف التعاملات بقيمة 10 جنيهات، وذلك لجرام عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، إذ بلغ سعره أمس 2570 جنيهًا بدلًا من 2580 جنيهًا في منتصف التعاملات.

هل الوقت الحالي مناسب لشراء أم بيع الذهب؟

ومع التأرجح المستمر في أسعار الذهب، يبقى السؤال الدائم الذي يشغل بال العديد من السيدات، كونهن الفئة الأكبر لشراء واستثمار تلك السلعة المهمة، هل الوقت الحالي مناسب لشراء أم بيع الذهب؟

نادي نجيب، سكرتير عام شعبة المعادن الثمينة والمصوغات والمجوهرات بالغرفة التجارية سابقًا، يقول في تصريحاته لـ«هن»، إنه في حال الرغبة في شراء الذهب فقط وليس الاستثمار به، فيمكن شراؤه في الوقت الحالي، حيث إنه سعره الأخير لن يؤثر على عمليات الشراء.

نصائح للراغبين في الاستثمار بالذهب

أما بشأن الراغبين في الاستثمار بالذهب، قال سكرتير عام شعبة المعادن الثمينة والمصوغات والمجوهرات بالغرفة التجارية سابقًا، إن من قام بشراء الذهب بسعر منخفض عن اليوم في وقت سابق، فيمكن له البيع في الوقت الحالي «هيكسب فيه لأنه هيبيعه بسعر أعلى».

والعكس صحيح، ينصح «نجيب» من قام بشراء الذهب في وقت سابق بسعر أعلى من تعاملات اليوم، بالانتظار حتى يعاود سعر الذهب في الارتفاع مرة أخرى حتى لا يخسر في استثماره.