كيف تفرشين شقتك بأقل من 50 ألف جنيه؟.. وفري مع نصائح مهندسة ديكور

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يرغب كثيرون من المقبلين على الزواج في فرش شقتهم بأقل تكلفة، حتى يتمكنوا من توفير الميزانية المتعلقة بمتطلبات المنزل، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» خلال الفقرات التالية، معرفة كيفية فرش الشقة بأقل تكلفة، وأفضل النصائح التي يفضل اتباعها للحصول على منزل مختلف وأنيق.

افرش شقتك بأقل من 50 ألف جنيه

توضح مهندسة الديكور، آية إيهاب، خلال حوارها لـ«هُن»، أن تكلفة فرش الشقة تختلف بحسب مساحتها، ولكن استخدام الأساسيات في فرش الشقة، يجعلها تكون بأقل تكلفة، ويمكن أن تتكلف مبلغا قدره 50 ألف جنيه أو أقل، ذلك عند وضع بعض المعايير في اختيارها.

فرش الشقة بأقل سعر

وأضافت «إيهاب»، خلال حديثها لـ«هُن»، عدة نصائح للأشخاص المقبلة على الزواج وترغب في فرش شقتها بأقل سعر، بعد اختيار الشقة:

- عليك الاهتمام بفرش غرفتك أولًا، لأنها غرفة النوم، وكما تشتريها بدقة لابد ألا تتنازلين عن جودة المفروشات.

- اختيار نوع المفروشات جيدًا قبل الشكل والتأكد من جودة الصناعة واختيار الشكل المفضل، وأن يكون عدد قطع فردية كل شكل مختلف على حدى.

- الاهتمام بشراء الأشياء المهمة ويكون الأولوية لها، وتجنب غير الأساسيات.

- يفضل شراء الألوان المحايدة التي لا تبطل الموضة خاصتها، وحتى لا تتغير أسعارها وترتفع.

- عند اختيار مفروشات الصالة يجب اختيار الألوان المناسبة للشقة، التي تضفي لمسة جميلة وبسيطة على المنزل.

- كلما كان عدد قطع الستائر والسجاد بسيط، كان ظهور الشقة أكثر جمالًا.

وأوضحت أن كل هذا يمكن أن يكون في حدود أقل من 50 ألف جنيه، إذا تم الشراء في حدود المعايير السابقة.

نصائح لترتيب الشقة

نقدم لكم عدة تعليمات ينصح بإتباعها عند تشطيب، لتجنب الوقوع في أخطاء مكلفة بشكل كبير فيما بعد، أهمها فيما يلي:

- الاعتماد على اختيار قطع أثاث صغيرة، وينصح باستخدام الأثاث متعدد الاستخدام.

- استخدام لون واحد للجدران، وكسر اللون باستخدام الديكورات.

- شراء الكراسي بشكل أكبر من الكنب لأنها سهلة الحركة.

- شراء المرايات في المنزل عند اختيار الأثاث، وذلك لأنها تعطي انعكاسا يساعد على اتساع رؤية العين.

- البدء بتشطيب الكهرباء والسباكة والنجارة أولًا، ثم إنهاء الأرضيات، وبعد ذلك البدء في الدهان واختيار الديكورات المناسبة.

- عليك الاهتمام بالإضاءة الخافتة والنجف الرقيق البسيط والاعتماد على إضاءة الأباجورات والأباليك بألوانها المختلفة.

- أهمية استخدام السجاد والستائر بألوان هادئة وبسيطة لعدم الشعور بالزحام في المنزل.

- غرفة المعيشة سوف تقضين فيها أغلب ساعات يومك لذلك لابد أن يتوفر فيها عدة جوانب أولا عليك اختيار أكبر الغرف مساحة.