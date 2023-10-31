طريقة عمل المسخن الفلسطيني على أصوله.. «بـ3 مكونات بس وموجودين في مطبخك»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعد طبق المسخن، أكلة تراثية فلسطينية شهيرة، حاضرة على الموائد بالوطن العربي، فهي من الأكلات اللذيذة والشهية وسريعة التحضير، كما أن مكوناتها بسيطة ومتوفرة في كل البيوت العربية، وإليكِ أسهل طريقة لإعداد المسخن الفلسطيني على طريق الشيف غادة سعيد.

مقادير المسخن الفلسطيني

- دجاجة واحدة مقسمة 4 قطع

- نصف كيلو بصل

- زيت زيتون

- ملح

- فلفل أسود

- خبز

طريقة عمل المسخن الفلسطيني

- يتم سلق الدجاج بعد غسله جيدا، ويضاف إليه البصل والملح والفلفل الأسود، حتى تمام السوي ثم تصفى من الشوربة.

- يقطع البصل قطعا صغيرة حتى يحمر لونه.

- يضاف ذرة من دقيق الذرة (حسب الرغبة)، والملح والفلفل الأسود ويحرك جيدا.

- يتم تحضير الخبز ونضع عليه قليلا من زيت الزيتون ونضع قطع الدجاج عليه وفوقه الخليط السابق، ويوضع بالفرن حتى يحمر وجهه.

- يقدم ساخنا مع الطحينة وبالهنا والشفا.