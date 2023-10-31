الامارات | المتهم بطعن طفل مسلم حتى الموت في أميركا يدفع ببراءته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 31 أكتوبر 2023

دفع يوم أمس الإثنين رجل يبلغ 71 عاماً متّهم بقتل طفل فلسطيني-أميركي طعنا حتى الموت، ببراءته من التّهم الموجّهة إليه في الجريمة التي وقعت في ولاية إلينوي وربطتها الشرطة بالحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.



ويواجه جوزيف تشوبا تهماً بالقتل والشروع في القتل وجرائم كراهية على صلة بالجريمة التي وقعت في 14 أكتوبر وأسفرت عن مقتل الطفل وديع الفيوم البالغ ستّ سنوات وإصابة والدته حنان شاهين (32 عاماً) بجروح خطيرة.



ودفع تشوبا ببراءته من كلّ التّهم الموجّهة إليه لدى مثوله أمس الإثنين أمام محكمة في إلينوي قرّرت تمديد توقيفه حتى الثامن من يناير، موعد الجلسة المقبلة.

ووفقاً لمكتب مأمور الأمن (شريف) في مقاطعة ويل، فقد استهدف المشتبه به ضحيتيه «بسبب كونهما مسلمين وبسبب النزاع الدائر في الشرق الأوسط بين حماس والإسرائيليين».

وأضاف أنّ تشوبا، وهو مالك المنزل الذي تقطنه شاهين، طعن الطفل 26 مرة.



والعائلة فلسطينية-أميركية بحسب «مكتب مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية» (كير) في شيكاغو.