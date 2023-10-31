طريقة عمل خبز التمر في المنزل.. عالجي الأنيميا بمكونات طبيعية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

خبز التمر والذي يطلق عليه في بعض الدول العربية اسم الخبز الأحمر، أحد أكثر الأطعمة الغنية بالألياف ونسبة عالية من الحديد، التي تحمي الإنسان من الإصابة بالأنيميا، إضافة لطعمه اللذيذ والشهي، فهو يحتوي على نسبة مرتفعة من الألياف الغذائية، نظرا لاحتوائها على دقيق الحبوب الكاملة، التي بدورها تعزز الشبع والامتلاء وتسهم في خفض الوزن، وينصح لمن يعاني من نقص الحديد بتناول التمر المجفف لمحتواه الغني بالحديد، وذلك لتجنب نقصه ولتفادي الإرهاق والتعب المرتبطين بانخفاض مستواه في الجسم.

ويمكنك إعداد خبز التمر في المنزل باستخدام مكونين فقط، ويقدم لكي مطبخ «هُن» وصفة خبز التمر من كتاب أشهى الأكلات للشيف غادة محمد سعيد خطوة بخطوة:

مقادير خبز التمر

- 2 كوب دقيق.

- كوب من التمر.

- ذرة ملح.

- ماء للعجن.

- زيت للقلي.

طريقة عمل خبز التمر

- اهرسي التمر مع الماء ثم اخلطي الماء مع الدقيق والملح.

- فرد العجينة لعد التأكد من تماسكها، وتقطيعها لدوائر متوسطة.

- قلي دوائر العجينة بالزيت المغلي حتى تنتفخ وتصبح جاهزة للتقديم.