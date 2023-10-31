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من هي والدة مي عز الدين؟.. «دخلت المستشفى بعد وعكة صحية شديدة»

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الفنانة مي عز الدين ووالدتها

أبدى الجمهور تعاطفه مع الفنانة مي عز الدين بعد إعلانها مرض والدتها، وبدأوا يتساءلون: من هي والدتها، إذ كانت «مي» تحدثت عنها في تصريحات تلفزيونية سابقة عن أبرز المواقف التي جمعتهمت.

من هي والدة مي عز الدين؟

بقلب حزين أعلنت مي عز الدين عن تعرض والدتها لوعكة صحية شديدة في تصريحات لأحد البرامج، وهو ما أثار فضول متابعيها لمعرفة من هي والدة مي عز الدين، وبحسب حديثها عنها في برنامج «100 سؤال» وتصريحات تلفزيونية سابقة، نقدم المعلومات التالية:

والدة مي عز الدين من أصول تركية.

- تزوجت والدة مي عز الدين من المصري حسين عز الدين ثم لم يدم الزواج طويلا وانفصلا.

- لدى زوجها والد مي ابنة أخرى اسمها هبة عز الدين.

- انتقلت إلى المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة، وتقوم بعمل غسيل كلى.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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