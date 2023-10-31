ما هي أعراض و أسباب سرطان اللسان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - سرطان اللسان هو نوع من السرطان يتطور في الخلايا التي تُبطن اللسان، ويحدث في أي مكان على اللسان.

لذلك، من الضروري أن تكون على دراية بأعراض سرطان اللسان والأسباب التي تؤدي إليه.

قال البروفيسور الروسي ألكسندر سيرياكوف أخصائي الأورام: "سرطان اللسان والرقبة أكثر انتشارا من بين الأورام الخبيثة التي تتطور في منطقة الرأس"، وفقًا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

وتابع: "سرطان اللسان يصيب عادة الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، ولكن يمكن أن يُصيب النساء والشباب أيضًا".

وأضاف: "لم يحدد السبب الدقيق وراء تحول الخلايا الظهارية في اللسان إلى ورم خبيث إلى الآن، ولكن تحت تأثير بعض المحفزات المرضية، تتغير الخلايا السليمة، ويفقد الجسم السيطرة عليها، وتتطور إلى خبيثة".

وأوضح: "هناك عديد من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان اللسان وتشمل، التدخين وشرب الكحول، والإصابة بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري، والأضرار الكيميائية والحرارية للغشاء المخاطي للسان، فضلا عن، عامل الوراثة، والإصابة بأمراض مثل الصدفية والتنسج الأحمر والتقرحات المزمنة والتشققات".

واستكمل: "لويحات الورم الحليمي لا تشفى فترة طويلة، ويزداد حجمها تدريجيا وتنزف، وعندما تتفكك و تصاب بالعدوى، تنبعث من الفم رائحة كريهة، ومع نمو الورم، يظهر الألم ويزداد إفراز اللعاب".

وأوضح أخصائي الأورام: "لتشخيص سرطان اللسان يجب إجراء فحص تجويف الفم، والفحص الخلوي أو النسيجي لخزعة الورم والغدد الليمفاوية المشبوهة في الرقبة، والموجات فوق الصوتية، والتصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المحوسب للأنسجة الرخوة في الرأس والرقبة لتقييم الورم الموضعي".

وتابع: "ويعتمد العلاج على مرحلة تطور المرض، وتشمل العمليات الجراحية، العلاج الإشعاعي والكيميائي".

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