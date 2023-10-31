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الامارات | محمد بن راشد يتوج آمنة المنصوري وعبدالله البري بجائزة النسخة السابعة من "تحدي القراءة العربي"

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يتوج آمنة المنصوري وعبدالله البري بجائزة النسخة السابعة من "تحدي القراءة العربي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أبطال الدورة السابعة من مبادرة “تحدي القراءة العربي”.

وكرّم صاحب السمو الطالبة آمنة المنصوري من الإمارات والطالب عبدالله البري من قطر، بعد فوزهما مناصفة في المركز الأول من هذه الدورة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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