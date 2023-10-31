الامارات | محمد بن راشد يتوج آمنة المنصوري وعبدالله البري بجائزة النسخة السابعة من "تحدي القراءة العربي"

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يتوج آمنة المنصوري وعبدالله البري بجائزة النسخة السابعة من "تحدي القراءة العربي" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أبطال الدورة السابعة من مبادرة “تحدي القراءة العربي”.
وكرّم صاحب السمو الطالبة آمنة المنصوري من الإمارات والطالب عبدالله البري من قطر، بعد فوزهما مناصفة في المركز الأول من هذه الدورة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App