الطريقة الصحيحة لاستخدام ورق الألومنيوم في الطهي.. كلمة السر في اللمعان

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

العديد من السيدات عند طهي الطعام تفضل استخدام ورق «الألومنيوم»، ولكنها غالبا تشعر بالحيرة نتيجة تواجد جانبين منه، إذ يوجد له ‏وجه لامع، وأخر غير لامع، وتستعرض «هن» خلال الفقرات التالية الفرق بينهما، وهل يسببب أضرار صحية على الجسم، وأهم استخداماته، وذلك من خلال ما نشره موقع «family handy man».

ما الفرق بين الوجه اللامع وغير لامع لورق الألومنيوم؟

عدد كبير من السيدات يفضلن طهي الطعام من خلال وضع ورق الألومنيوم معه، والذي يكون له وجهين مختلفين، وفي السطور التالية نوضح الفارق بينهما وأهم استخدامهما:

- ‏يُستخدم الوجه اللامع من ورق الألومنيوم في تغليف الطعام الساخن فقط.

- بينما يُستخدم الوجه غير اللامع لتغليف المأكولات الباردة فقط.

أضرار استخدام ورق الألومنيوم على الجسم

من الشائع بين ربات البيوت إدخال ورق الألومنيوم أو الفويل مع الأطعمة في الفرن عند طهيها، وهو الامر الذي يشكل خطرا على الصحة مع مرور الوقت، لذا فإنه يُمنع استخدامه ‏في عملية الطبخ أو لتغليف الطعام وإدخاله إلى الفرن، حيث أن حرارة الطبخ الزائدة تؤدّي إلى خروج الألومنيوم من الورقة إلى الطعام والتفاعل معه، وفي حالة الرغبة في استخدامه في الطبخ، ينصح باتباع هذه الطريقة:

- ضعي بين ورق الألومنيوم وبين الطعام ورقة من الملفوف «الكرنب»، وبعد الانتهاء من عملية الطهي، يعتبر من الضروري التخلص منها إذ يعد من غير الصحي تناولها أو تركها مع الطعام، وفي حالة عدم توافره يمكن الاستعانة بورق الزبدة قبل التغليف بالالومنيوم.

وبحسب ما نشره موقع «family handy man»، فإن أهم استخدامات ورق الفويل فيما يلي:

1. تغليف الطعام.

2. استخدامه في تغليف سطح الفرن «الغاز».

3. استخدامه أحيانًا في حالة تغليف الأكلات التي تحتاج إدخالها للفرن.

4. ضروروة الاهتمام بوضع ورق الفويل بمكان آمن، وبعيداً عن متناول أيدي الأطفال، لسلامتهم، كون حدة ورق الأولمنيوم قد تسبب الجروح لهم.