مرض السكري.. تعرف على العلامات المبكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - مرض السكري من الأمراض المزمنة الأكثر شيوعًا، ويحدث عندما يكون الجسم غير قادر على استخدام الأنسولين بشكل فعال.

في هذا التقرير، نقدم لكم الأعراض الأولى لمرض السكري من النوعين الأول والثاني، وفقًا لما جاء في صحيفة "إزفيستيا" الروسية.

قالت الدكتورة الروسية ماريا خودياكوفا أخصائية الغدد الصماء: "يتميز مرض السكري بارتفاع مستمر في مستوى الجلوكوز في الدم، وهناك نوعان رئيسيان من المرض".

وتابعت: "يتطور النوع الأول من مرض السكري في مرحلة الطفولة أو مرحلة البلوغ، والسبب هو نقص الأنسولين بسبب عدوانية المناعة الذاتية، وأعراض تطور النوع الأول من مرض السكري هي فقدان الوزن المفاجئ، رائحة الأسيتون في الجسم، والضعف، وجفاف الفم، وانخفاض حدة البصر".

وأضافت: "النوع الثاني من مرض السكري يتطور عادة لدى الفئة العمرية المتوسطة وكبار السن، ويحدث بسبب قلة النشاط البدني وسوء التغذية، أي استهلاك كميات كبيرة من الوجبات السريعة، والأطعمة الدهنية، والكربوهيدرات السهلة والسمنة والعادات الضارة".

وأوضحت: "إذا كان الشخص يشعر بالعطش الدائم، وجفاف الفم الشديد، وكثرة التبول، ووخز في ذراعيه وساقيه، والحكة وحرقان الأغشية المخاطية، وانخفاض الرؤية، فهذا يشير إلى ضرورة فحص مستوى السكر في الدم، هذه أعراض النوع الثاني من مرض السكري".

واستكملت: "كلما تم اكتشاف العلامات المبكرة والبدء في العلاج بشكل أسرع، كلما كان من الممكن الوقاية من المضاعفات الخطيرة لمرض السكري بفعالية، مثل احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية والغرغرينا وفقدان الرؤية واختلال وظائف الكلى".

ونصحت، في حالة اكتشاف ارتفاع مستوى السكر في الدم، يجب استشارة الطبيب المختص فورا.

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