محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الكلى عضو مهم يلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على التوازن العام لجسمك، لذا فإن الحفاظ عليها أمرًا ضروريًا لصحتك على المدى الطويل.

والكليتان عبارة عن عضوين على شكل حبة الفول يقعان على جانبي العمود الفقري، أسفل القفص الصدري مباشرةً، ويعملا على تصفية السوائل الزائدة من دمك لتكوين البول، الذي يفرزه جسمك بعد ذلك.

وتساعد الكلى أيضًا على تنظيم ضغط الدم، وإنتاج الهرمونات الأساسية.

وكشف موقع timesofindia عن 6 نصائح مهمة لتجنب مشاكل الكلى:

حافظ على رطوبة جسمك واتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا

واحدة من أبسط الطرق وأكثرها فعالية للحفاظ على صحة الكلى هي الحفاظ على رطوبة الجسم بشكل جيد.

إن شرب كمية كافية من الماء يساعد الكلى على التخلص من الفضلات والسموم، اهدف إلى تناول ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء يوميًا ولكن تذكر أن الاحتياجات الفردية تختلف بناءً على عوامل مثل المناخ ومستوى النشاط، كما أن اتباع نظام غذائي متوازن هو مفتاح صحة الكلى.

الحد من الملح والسكر

يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الملح إلى ارتفاع ضغط الدم، وهو أمر غير جيد للكلى.

تجنب الأطعمة المصنعة واختار الأطعمة الطازجة الكاملة ذات النكهات الطبيعية، يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من السكر إلى حالات مثل مرض السكري والسمنة، وهي عوامل خطر لمشاكل الكلى. الحد من المشروبات السكرية والوجبات الخفيفة.

تناول البروتين وممارسة الرياضة يوميا

في حين أن البروتين مهم للصحة العامة، فإن تناول البروتين الزائد يمكن أن يجهد الكليتين.

اختر مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الدواجن والأسماك والبروتينات النباتية.

مراقبة ضغط الدم

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة الضغط على الكليتين، ما قد يسبب الضرر بمرور الوقت، قم بفحص ضغط دمك بانتظام، وإذا كان مرتفعًا، فتعاون مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك لإدارته بشكل فعال.

الإقلاع عن التدخين والمسكنات

يمكن أن يؤدي التدخين إلى إتلاف الأوعية الدموية وتقليل تدفق الدم إلى الكليتين، إذا كنت تدخن، فكر في الإقلاع عن التدخين.

كما يمكن أن تكون مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية، مثل الأيبوبروفين والنابروكسين، قاسية على الكلى إذا تم استخدامها بشكل مفرط، إذا كنت تعاني من ألم مزمن، استشر طبيبا للحصول على بدائل أكثر أمانًا.

السيطرة على مرض السكري والحفاظ على وزن صحي

مرض السكري هو عامل خطر كبير لأمراض الكلى، إذا كنت مصابًا، فمن الضروري إدارة مستويات السكر في الدم من خلال الأدوية والنظام الغذائي والمراقبة المنتظمة.

زيادة الوزن أو السمنة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى، اتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا ومارس النشاط البدني بانتظام للوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه.

فحوصات صحية منتظمة

تعد الفحوصات السنوية مع الطبيب الخاص بك أمرًا ضروريًا لتقييم صحتك، بما في ذلك وظائف الكلى، يمكن أن تساعد اختبارات الدم والبول المنتظمة في اكتشاف العلامات المبكرة لمشاكل الكلى.

تذكر أن تحافظ على رطوبة جسمك، وتحافظ على نظام غذائي متوازن، وتتحكم في ضغط الدم، وتمارس التمارين الرياضية بانتظام.

وباتباع هذه الإرشادات، يمكنك الحفاظ على صحة كليتيك وعملهما على النحو الأمثل، مما يضمن صحتك لسنوات قادمة.

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