الامارات | فيروس يهاجم الأطفال في الخريف والشتاء.. هذه أعراض الإصابة بـ RSV

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينتشر الفيروس المخلوي التنفسي - المعروف اختصاراً بـ RSV - خلال فصلي الخريف والشتاء، ويهاجم الجهاز التنفسي السفلي مثل الشعب الهوائية والرئتين لدى الأطفال، لاسيما الرضع والصغار.

وأوضحت مجلة «بيبي & فاميليه» المعنية بالأسرة والأطفال أن أعراض الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي تتمثل في الزكام والسعال والحمى وصعوبات التنفس (ضيق التنفس والصفير أثناء التنفس) وفقدان الشهية. كما تشمل الأعراض تغير لون الجلد والشفاه واللسان إلى اللون الأزرق.

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، لتجنب المضاعفات، التي قد تترتب على الإصابة بفيروس RSV مثل التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي والتهاب الأذن الوسطى.

وأشارت المجلة إلى أنه يتم تخفيف المتاعب بواسطة إمداد الجسم بالأكسجين. وللوقاية ينبغي على الأشخاص المخالطين للأطفال غسل اليدين جيداً لمدة لا تقل عن 20 ثانية بشكل منتظم.

ويُراعى أيضاً العطس أو السعال في منديل أو في ثنية الذراع؛ لأن عدوى فيروس RSV تنتشر عبر الرذاذ، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم الأسطح والألعاب والدمى القماشية بانتظام.