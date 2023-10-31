شجع صناعة بلدك.. منتجات العناية بالأطفال: أسعارها في متناول الجميع

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تضامنًا مع فلسطين، رفعت الأمهات شعار مقاطعة منتجات الدول الداعمة لإسرائيل في حربها على قطاع غزة، للوقوف بجانب أشقائنا في غزة بالدعم المعنوي، والبحث عن البديل المصري، وكان واحدًا من الحملات التي شنتها على منصات التواصل الاجتماعي، البحث عن منتجات مصرية للطفل المصري، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، منتجات الطفل المصري أرخص من الأجنبي وموفرة، تضامنًا مع حملة المقاطعة.

مقاطعة المنتجات غير المصرية من منتجات الطفل المصري

عن طريق العديد من جروبات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، سألت السيدات عن منتجات مصرية بديلة لمنتجات الطفل، لتشجع المنتج المصري، لتبتعد بدورها عن منتجات المقاطعة، وخلال حملة المقاطعة للمنتجات غير المصرية، جاءت أسئلتها في إطار «إيه البديل لمنتجات الأطفال؟، ايه بدائل منتجات الأطفال، عاوزين بديل للحفاضات، عاوزين منتج مصري عشان ولادنا»، وهو ما أكدت عليه نور مؤمن، إحدى السيدات، المشاركات في حملة مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل، في حديثها، لـ«هُن»: «محتاجين نعرف شامبو ومناديل وحفاضات مصرية بديلة للأجنبي»، وهو ما أجاب عنه عدد من تجار المحال وأصحاب الصيدليات.

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منتجات مصرية للأطفال

حول بدائل منتجات الطفل، أجاب عنه أحمد علي، صاحب أحد المحال التجارية لـ«هُن»، مؤكدا أن السوق المصرية بها أنواع عديدة محلية الصنع من الشامبو وأدوات الاستحمام والعناية الشخصية بالأطفال منها: «سوبر كيدز، سومافي، بيندولين، ونونو»، أما المناديل المعطرة توجد شركات مثل «زينة وبابيا وبيبي وتر ووايت وبامبي وسوفت روز»، وكشف محمد علي صاحب إحدى الصيدليات، لـ«هُن»، عن منتج طبي لعلاج حساسية الأطفال مثل «زينك أوليف»، ومن حفاضات الأطفال «تارجت وجود كير».

استخدام المنتجات المصرية

أوضح هدى الملاح، خبيرة دراسات الجدوى الاقتصادية، لـ«هُن»، عدد من الفوائد التي تدرها حملات صنع في مصر على المنتجات المصرية، ومنها:

- استخدام المنتجات المصرية تعمل على إنعاش الاقتصاد.

- الانتقال من مرحلة الركود للتطور.

ـ تنمية الصناعة وتدعيم الصادرات.

ـ تشجيع المنتج المحلي يرفع معدلات التوظيف.

ـ يحول السوق من احتكار قلة إلى منافسة كاملة.

- وجود تباين في الأسعار لصالح المواطن المصري.