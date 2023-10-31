7 معلومات عن ملكه جمال العرب 2024.. والداتها فنانة مشهورة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

توجت النجمة اليمنية هبة الله الكينعي بلقب ملكة جمال العرب، في حفل ملكة جمال العرب 2024، الذي أقيم في القاهرة، بمشاركة عدد كبير من نجمات الوطن العربي، وأعلنت ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، في منشور ظهرت من خلاله بلقطات تبرز جمالها وحب الجمهور لها.

ملكه جمال العرب 2024

كتبت هبة الله الكينعي ملكه جمال العرب 2024، عبر منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»: معلنةً عن فوزها بلقب ملكة الجمال: «ملكة جمال العرب لعام 2024، كل الشكر والفضل لجميع من ساندوني»، وأضافت: «كل الشكر والفضل بعد الله يعود لمنال المليكي كانت معايا خطوة بخطوة من البداية وحتى الآن شكرًا»، وتطلع الجميع لمعرفة معلومات عن ملكه جمال العرب 2024، لذلك نقدمها لكم من خلال السطور التالية.

معلومات عن ملكه جمال العرب 2024

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن ملكه جمال العرب 2024، وفق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد حفل الدورة الـ17 لمسابقة ملكة جمال العرب مصر 2024، بمشاركة 16 فتاة، واختارتها لجنة التحكيم لتتوج باللقب:

- تدعي هبة الله الكينعي ملكه جمال العرب 2024.

- ولدت في مدينة فاس باليمن في 15 أبريل عام 2000.

- تنحدر من أصول عربية وأمازيغية.

- بدأت حياتها كعارضة أزياء.

- درست في مدارس عمومية وخاصة، وتتحدث بطلاقة العربية والفرنسية والإنجليزية والأمازيغية.

- تدرس في كلية الطب بجامعة محمد الخامس بالرباط، وتطمح لأن تصبح طبيبة نسائية متخصصة في أمراض السرطان.

- دخلت عالم الفن والتمثيل من خلال دور حكاية، الفتاة جميلة العصامية المكافحة، كما يعرض المسلسل محطات وصور من صراعات الخير والشر، الحب والكراهية، والكثير من القضايا الاجتماعية الأخرى.

- ابنة الفنانة القديرة إيمان إبراهيم، وتعاني من مرض حاليًا وتطلب لها الشفاء.

حديث ملكه جمال العرب 2024

في إطار تقديم معلومات عن ملكه جمال العرب 2024، عبرت هبة الله، خلال لقاء لها في برنامج «مع النجوم»، معبرة عن حبها لمجال عملها: «بدأت حياتي موديل، وحبيت التمثيل للمشاعر وتوصيل الأحاسيس المختلفة، الأول كنت متوترة، لكن حبيت الانخراط في المجال، ووالدتي هي الداعم الأول لي».

الانضمام لمسابقة ملكة جمال العرب

منذ إنطلاق فعاليات المسابقة، تمر المتسابقات بمراحل عديدة مثل إقامة محاضرات خاصةً لهن مع نخبة كبيرة من المختصيين في مجال الإتيكيت والأناقة وأطباء التغذية وخبراء الرياضة، ويتم استكمال باقي المسابقة لباقي الدول العربية، وسوف تقام حفلة الختام الكبري للمسابقة يوم 10 فبراير 2024،

وكانت مسابقة ملكة جمال العرب، أعلنت عن شروط التقدم فيها، وهي أن تكون المتقدمة حاصلة على تعليم عالي، تتمتع بالثقافة والوعي والتحضر الاخلاقي والاعتزاز بالهوية، يكون لديها رغبة في العمل التنموي وتتمتع بوعي مجتمعي، وتكون متناسقة مع مواصفات الجمال من الطول والوزن، وتحمل جنسية العربية.