بعد وفاتها بسرطان في المخ.. من هي الإعلامية سارة حسن؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رحلت منذ قليل الإعلامية سارة حسن، بعد صراع مع المرض، عقب دخولها في غيبوبة منذ أشهر، ولفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى، ليخيم الحزن على قلوب محبيها ومتابعيها، ونقدم لكم من خلال «هُن» معلومات عنها بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وفاة الإعلامية سارة حسن

قبل لحظات أعلنت الإعلامية مها بهنسي عبر حسابها الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، خبر وفاة زميلتها وصديقتها، قائلة: «البقاء لله، بعد صراع مرير مع السرطان عادت العزيزة سارة حسن إلى دار الحق»، لتطلب من الجميع الدعاء لها، «ربنا يرحمها و يعوضها في جنتها آمين»، فيما تحولت صفحات عدد كبير من الإعلاميين الي الدعاء لها.

مرض الإعلامية سارة حسن بالسرطان

وصيبت الإعلامية سارة حسن بمرض السرطان في المخ، منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، إذ أعلنت عبر صفحتها، أنها تستعد للخضوع لإجراء عملية إزالة ورم بالمخ، وشاركت جمهورها ومتابعيها كلمات مؤثرة قبل إجراء الجراحة: «يارب أنت الشافي العافي يارب، كمان ساعة هبقي بين إيد ربنا مافيش أحن منه علينا يارب، كل أصحابي وأخواتي وحشتوني والله، لا إله إلا الله محمدا رسول الله».

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ومنذ ثلاثة أشهر تم نقل الإعلامية سارة حسن إلى المستشفى، وظلت في العناية المركزة، وحالتها الصحية تدهورت ودخلت في غيبوبة، وكانت قد غيرت صورة البروفايل الخاصة بها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، واستبدلتها بصورة لها بعد أن قامت بإزالة شعر رأسها وهي تحتضن والدها.

من هي الإعلامية سارة حسن؟

نقدم لكم من خلال «هُن»، معلومات عن الإعلامية سارة حسن بعد وفاتها بسرطان المخ:

- تدعى سارة حسن.

- إعلامية مصرية شهيرة.

- والدها اللواء محمد حسن، ووالدتها وفاء حسن شتيوي.

- متزوجة من رجل الأعمال حسين دياب.

- عانت من مرض السرطان منذ 2021.

- خضعت لعملية اسئصال ورم خبيث في المخ، لكن ذلك السرطان سرعان ما عاد بقوة وأثر على صحتها، مما أدى إلى وفاتها.