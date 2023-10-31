9 أعراض تكشف الإصابة بسرطان البنكرياس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

عندما تبدأ الخلايا الموجودة في البنكرياس بالنمو بشكل غير طبيعي، يتكون الورم مسببا مرضا قاتلا يتمثل في سرطان البنكرياس.

والبنكرياس له دور مهم في إنتاج الأنسولين، مما يساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم، عندما لا يتمكن جسمنا من استخدام الأنسولين بشكل كافٍ، فإن ذلك يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع 2، والعيش مع هذه الحالة لفترة طويلة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.

ووفقا لموقع onlymyhealth، يمثل التهاب البنكرياس المزمن والتاريخ العائلي لسرطان البنكرياس، وبعض المتلازمات الوراثية ومرض السكري أكبر عوامل الخطر.

وقد يكون من الصعب اكتشاف سرطان البنكرياس، لذلك فإن معرفة الأعراض أمر مهم للغاية.

وعدد الموقع 9 أعراض قد تكشف الإصابة بسرطان البنكرياس كالتالي:

فقدان الشهية

فقدان الوزن غير المبرر

ألم في المعدة ينتشر إلى الجانبين أو الظهر

الحكة

البول ذو اللون الداكن

براز فاتح اللون

اصفرار الجلد وبياض العينين "اليرقان"

التعب أو الضعف

ألم وتورم في الذراع أو الساق

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