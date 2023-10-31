6 أعراض تظهر على الوجه تشير للسكتة الدماغية.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

السكتة الدماغية هي حالة طبية عاجلة تتطلب، العلاج الفوري، ويُمكن للعلاج المبكر أن يُقلل من تلف الدماغ والمضاعفات الأخرى.

كما أن السكتة الدماغية تنشأ عندما تنقطع إمدادات الدم عن جزء من الدماغ أو تنخفض، ما يمنع أنسجة الدماغ من الحصول على الأكسجين والعناصر المغذية، وتبدأ خلايا الدماغ بالموت خلال دقائق، وفقًا لما جاء في موقع "مايو كلينك" المعني بالصحة.

وتشمل مؤشرات وأعراض السكتة الدماغية ما يلي:

１- مشكلة في التحدث:

ربما تجد صعوبة في فهم ما يقوله الآخرون والشعور بالاضطراب أو التحدث بكلمات غير واضحة وتواجه صعوبة في فهم الكلام.

２- شلل الذراع أو الساق:

قد تشعر فجأة بخدر أو ضعف أو شلل في الذراع أو الساق، وغالبًا ما يحدث ذلك في جانب واحد من الجسم، لذا حاول رفع ذراعيك الاثنين فوق رأسك في نفس الوقت.

３- مشاكل في الرؤية: يمكن أن تشعر بتغيم في الرؤية بعين واحدة أو كلتا العينين، أو تشعر برؤية سوداء بإحدى العينين أو كلتيهما، أو ربما تشعر برؤية مزدوجة.

４- إذا بدأت إحدى ذراعَيك بالسقوط، فربما تكون مصابًا بسكتة دماغية.

５- الصُّداع: قد تشير الإصابة بصداع مفاجئ وشديد، قد يكون مصحوبًا بالقيء، أو الدوار أو تغيُّر في الوعي، إلى أنك مصاب بسكتة دماغية.

６- صعوبة في المشي: قد تتعثر أو تفقد اتزانك، وقد تشعر أيضًا بدوار مفاجئ.

أعراض تظهر على الوجه تشير بسكتة دماغية

- تدلي في ناحية من الفم عند محاوَلة الابتسام.

- شلل بالوجه.

- مشاكل في العين.

- صعوبة في فهم الكلام.

- شلل في جانب من أحد جانبي الوجه.

عوامل الخطر

زيادة الوزن أو السمنة.

قِلة النشاط البدني.

ارتفاع ضغط الدم.

تدخين السجائر.

ارتفاع مستوى الكوليسترول.

داء السكري.

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