منها نقص الكالسيوم.. ظهور البقع البيضاء على الأظافر تكشف إصابتك بهذه الأمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تظهر البقع البيضاء على أظافر العديد من الأشخاص، وغالبًا ما ترتبط بنقص الكالسيوم في الجسم، ولكن في السطور التالية سنتعرف على أسبابها.

الأسباب الأكثر شيوعًا لظهور بقع بيضاء على الأظافر، وفقًا لمجلة Glamour.

الصدمة

يمكن أن تؤدي الإصابات البسيطة في الأظافر، مثل ضربها بسطح صلب أو عضها، إلى ظهور بقع بيضاء، ولكن غالبًا ما تختفي هذه البقع مع نمو الأظافر.

الالتهابات الفطرية

البقع البيضاء في الأظافر علامة على الإصابة بالالتهابات الفطرية، ويمكن أن تتطور الأعراض ويصبح الظفر أكثر سماكة وينفصل عن قاعدة الظفر.

ردود الفعل التحسسية

قد تظهر لدى بعض الأشخاص بقع بيضاء على أظافرهم نتيجة رد فعل تحسسي تجاه بعض المواد الكيميائية الموجودة في المنظفات، أو المواد التي توجَد في منتجات التجميل.

الصدفية يمكن أن تظهر الصدفية في الأظافر، من خلال ظهور بقع بيضاء على الأظافر، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من التغيرات في الأظافر، بما في ذلك خدوش في الأظافر، ليصبح أكثر سماكة ويتغير لونه.

أمراض مزمنة

البقع البيضاء في الأظافر قد تكشف الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل أمراض الكبد أو أمراض الكلى أو حتى التسمم بالمعادن الثقيلة (الزرنيخ).

الآثار الجانبية للأدوية

يمكن لبعض الأدوية أن تسبب ظهور بقع بيضاء في الأظافر، بما في ذلك أدوية العلاج الكيميائي المستخدمة لعلاج السرطان، والسلفوناميدات المستخدمة لعلاج الالتهابات البكتيرية،وأدوية آلام التهاب المفاصل، وأدوية مرض السكري وما إلى ذلك.

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