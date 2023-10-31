50% من المصريات يعانين من السمنة.. لن تتوقع ما يحدث لجسمك عند زيادة الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إحصائية حديثة لمعدلات الإصابة بالسمنة في مصر.

وأوضح عبد الغفار أن معدل انتشار السمنة بين البالغين يقدر بحوالي 40%، بينما تبلغ نسبة انتشارها بين السيدات 50%.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتور ليندا جاد، استشاري التغذية والسمنة، إن زيادة الوزن تشكل خطرًا على صحة الجسم، وذلك نظرًا لارتفاع نسبة الدهون في الجسم أكثر من العضلات والماء، مما تعرضك لخطر الإصابة بهذه المشكلات الصحية، وتشمل :

1- ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

2- ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية.

3- ارتفاع ضغط الدم.

4- الإصابة بأمراض القلب.

5- صعوبة أداء الأنشطة اليومية.

6- الإصابة بالسكري.

لذا أكدت استشاري السمنة، أن فقدان الوزن يجب أن يعتمد على 3 محاور أساسية للحفاظ على صحة الجسم، وهي نسبة الماء والعضلات والدهون في الجسم، حيث يجب أن تشكل الماء الجزء الأكبر وتكون بمستويات جيدة داخل الجسم وتصل إلى 60%، وأن تكون العضلات أعلى من الدهون وليس العكس.

وفيما يتعلق بفقدان الوزن سريعًا، أوضحت جاد، أن فقدان الوزن سريعًا يعتبر غير صحي، وذلك لفقدان الماء والعضلات والدهون من الجسم، وبالتالي يزداد الوزن مجددا بسرعة كبيرة، مشيرًا إلى أن الطريقة الصحيحة تعتمد على فقدان الدهون فقط من الجسم تحت إشراف طبيب.

وأضافت استشاري التغذية والسمنة، أن النسبة الطبيعية لفقدان الوزن خلال 30 يوميًا، للأوزان التي تعدت الـ 100 كيلو جرام، تكون ما بين 6 إلى 8 كيلو، أما الأشخاص التي تزن أقل من 100 كيلو جرام، تكون ما بين 4 إلى 6 كيلو جرام.

وختمت حديثها قائلة، إن من الضروري الاعتماد على فقدان الوزن على نحو صحي، وتجنب مراقبة الوزن من خلال الميزان، لأن التخسيس السليم يعتمد على القياس وليس المقاس، ويجب قياس نسبة الماء والعضلات والدهون في الجسم بشكل شهري مع متابعة الطبيب المختص.

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