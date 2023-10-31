حسام موافي يكشف سبب حرقان البول.. احذر علامة على أمراض تهدد صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

حرقان البول من المشكلات الصحية المزعجة التي يعاني منها بعض الأشخاص، ويجهلون السبب وراء الشعور بذلك.

لذا في هذا الصدد، قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن حرقان البول غالبًا ما ينتج عن الإصابة بالالتهابات في مجرى البول، مع العلم أن الأعراض سرعان ما تختفي في مدة زمنية قصيرة من ظهورها.

وأضاف موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، أن حرقان البول من الأعراض التي يمكن أن تكشف عن عدة مشكلات تهدد الصحة، ومن بينها الإصابة بالتهابات في الكلى، أو الحالب، أو المثانة، أو التهاب المسالك البولية.

وأكد أستاذ الحالات الحرجة، أن علاج تلك المشكلات الصحية يتمثل في الحصول على المضادات الحيوية بجرعات مناسبة لكل حالة تحت إشراف الطبيب المختص، وذلك حتى تتمكن من قتل البكتيريا المعدية التي نتج عنها الإصابة بأي نوع من هذه الالتهابات.

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