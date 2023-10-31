(فيديو)لن تتوقع.. ماذا يحدث عند قضم الأظافر بفمك.. كارثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

قضم الأظافر عادة يفعلها البعض منا دون معرفة مخاطر ذلك على الصحة، والكثيرون من الناس يجدوا صعوبة في التخلص منها ولكن بمجرد معرفة ما يكمن تحتها يفكرون ألف مرة قبل فعل ذلك.

وشارك الدكتورة سايا ناجوري خبيرة العيون مقطع فيديو تحذر فيه قارضي الأظافر من فعل ذلك، لأنه يمكن أن توجد جراثيم مدمرة للبصر تحت أظافرك، وكذلك مدمرة للمعدة.

ويظهر مقطع الفيديو الذي شاركت على منصتها الطبية عبر "انستجرام" وضع قصاصة من ظفر شخص تحت المجهر، ويظهر خلال الفيديو كل الأوساخ والبكتريا الغير متوقعة والصادمة الشبيهة بالديدان.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ستار" قالت خبيرة صحة العيون: "هناك خطأ كبير وضار يرتكبه البعض بصحة العين، ولا يجب العناء والمخاطرة بعينيك لمجرد تلك العادة السيئة والمحملة بالميكروبات العنقودية".

وواصلت: على الرغم من أن قضم الأظافر يقلل التوتر أحيانا إلا أن العواقب كبيرة، فهذه العادة تنقل الميكروبات مباشرة من فمك لعينيك لذا يجب أن نحذر لتجنب نقل تلك العدوى للعيون".

واختتمت: "العيون هي أعضاء حساسة تتأثر بشكل كبير عند اتباع العادات السيئة مثل قضم الأظافر ونقل البكتريا من الأصابع إلى العين يسبب تهيج وحكة شديدة".

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